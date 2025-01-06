Kriz çıkaracak petrol ve doğal gaz kararı! Joe Biden, Trump’ı kızdıracak imzayı attı

06 Ocak 2025 16:15 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:35

Joe Biden, ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump'ın göreve başlamasına günler kala tartışılacak karara imza attı. Biden, Trump gelmeden önce karasularının büyük kısmında petrol ve doğal gaz sondajını yasaklıyor.

Joe Biden ve ailesi ifşa oldu! Yabancı liderlerden aldıkları hediyeler dudak uçuklattı

Joe Biden ve ailesi ifşa oldu! Yabancı liderlerden aldıkları hediyeler dudak uçuklattı

Joe Biden’dan ABD'de seçilmiş başkan Donald Trump​'ın 20 Ocak'ta yemin ederek göreve başlamasına günler kala sürpriz bir hamle geldi. Tartışmalı karar alan Biden, yeni petrol ve doğal gaz sondajını engellemek amacıyla 2 muhtıra imzaladı.

PETROL VE SONDAJ YAPILMAYACAK

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamaya göre Biden, yasak kapsamında doğu ve batı kıyıları, Meksika Körfezi'nin doğusu ve Bering Denizi'nin bir kısmı gibi sularda yeni petrol ve doğal gaz sondaj yapılmayacağını belirtti.

Biden, "Bu kıyılarda sondaj yapmak, değer verdiğimiz yerlere geri dönüşü olmayan zararlar verebilir ve ülkemizin enerji ihtiyaçlarını karşılamak için gerekli değildir" ifadesini kullandı.

TRUMP'A GELMEDEN SÜRPRİZ

Yasak kapsamında 625 milyon dönümden (253 milyon hektar) fazla su alanının sondajdan korunacağını kaydeden Biden, bu kararın ABD'nin iklim politikalarıyla da uyumlu olduğunu vurguladı.

Trump'ın ilk döneminde, bölgedeki bazı alanlarda petrol ve gaz aranması için firmalara izin verilmiş, bu da çevrecilerin tepkisini toplamıştı.

ABD'nin 47. başkanı seçilen Trump, seçim kampanyası sırasında, enerji üretimini artırma ve enerji fiyatlarını düşürme amacıyla sondaj faaliyetlerini teşvik edeceğini defalarca dile getirmişti.