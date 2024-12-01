Krizi fırsata çevirdi! 1638 kredi kartı olan adam Guinness Rekorlar Kitabına girdi

01 Aralık 2024 14:29 - Güncelleme : 01 Aralık 2024 14:40

Hindistan'da yaşayan Manish Dhameja isimli bir adam, 1638 adet birbirinden farklı ve geçerli kredi kartıyla Guinness Rekorlar Kitabına adını yazdırdı. Kartların birer tutku olduğunu ifade eden adam, günlük hayatında kartlar sayesinde büyük avantajlar elde ettiğini dile getirdi.

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Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç henüz 16 yaşında! Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

Dünyanın en büyük el ve ayaklarına sahip genç henüz 16 yaşında! Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na adını yazdırdı

Hindistan'ın Haydarabad kentinde yaşayan Manish Dhameja isimli bir adam, kredi kartlarının kendisi için bir tutku olduğu dile getirdi. Bu zamana kadar elde ettiği 1638 kredi kartıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi.

Guinness Rekorlar Kitabı tarafından 30 Nisan 2021'de tescillenen bu rekor, 1638 adet birbirinden farklı ve geçerli kredi kartını içeriyor. Dhameja, koleksiyonunun günlük yaşamının ayrılmaz bir parçası olduğunu ifade ediyor.

ÜCRETSİZ UÇAK BİLETLERİ, SPA HİZMETLERİ VE DAHA BİRÇOĞU

Manish Dhameja, kredi kartları sayesinde sadece alışveriş değil, tamamlayıcı hizmetlerden de faydalandığını vurguladı. Bu avantajlar arasında ücretsiz uçak biletleri, otel konaklamaları, spa hizmetleri ve sinema biletleri de bulunuyor.

Dhameja, koleksiyonunun kendisine günlük hayatında büyük kolaylık sağladığını ve finansal esneklik kazandırdığını ifade etti.

Dhameja yaptığı açıklamada, "Kredi kartlarıma olan bağlılığım sadece bir hobi değil, Hindistan’da 8 Kasım 2016’da alınan para reformu kararıyla bu tutkum daha da önem kazandı. Hindistan hükümetinin 500 ve 1000 rupilik banknotları tedavülden kaldırması, ülkede büyük bir paniğe neden olmuştu. O dönemde kredi kartlarım hayatımı kolaylaştırdı. Bankalarda nakit peşinde koşmam gerekmedi. Kredi kartlarım sayesinde dijital ödeme yaparak bu süreci rahat atlattım." ifadelerine yer verdi.