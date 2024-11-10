Küba'da şiddetli deprem! Resmi açıklama yapıldı
Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: tgrthaber.com
10 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 20:51
Güney Amerika kıtasındaki Küba’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verilmezken henüz can kaybı ya da maddi zarara ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.
Küba'nın güney kesimlerinde 6.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. ABD Jeolojik Araştırmalar Kurumu (USGS), sarsıntının Bartolome Maso bölgesinin 39 kilometre güneyinde, açık denizde meydana geldiğini bildirdi.
DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ: 6.8
Depremin derinliğinin 23.5 kilometre olduğu belirtilirken, büyüklüğünün ise 6.8 olarak ölçüldüğü kaydedildi.
Deprem sonrasında herhangi bir tsunami uyarısı yapılmazken, can veya mal kaybına dair bir bildirim bulunmadı.
Kaynak: tgrthaber.com