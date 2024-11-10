Küba'da şiddetli deprem! Resmi açıklama yapıldı

10 Kasım 2024 20:49 - Güncelleme : 10 Kasım 2024 20:51

Güney Amerika kıtasındaki Küba’da 6,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından tsunami alarmı verilmezken henüz can kaybı ya da maddi zarara ilişkin resmi bir açıklama da yapılmadı.