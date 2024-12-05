Küba'nın enerji santraliyle başı belada! Ülke yeniden karanlığa gömüldü, hastaneler Türkiye sayesinde aydınlandı

05 Aralık 2024 09:46 - Güncelleme : 05 Aralık 2024 09:58

Küba’nın ana enerji santrali Antonio Guiteras ile başı belada. Geçtiğimiz ay santralde meydana gelen arıza nedeniyle elektriksiz kalan milyonlarca kişi yeniden karanlığa gömüldü.

Küba​'da çözülemeyen elektrik krizi nedeniyle ülke yeniden karanlığa gömüldü. Matanzas’ta bulunan ülkenin en büyük elektrik santrallerinden Antonio Guiteras’da yeniden bir arıza meydana geldi. Geçtiğimiz ay da yaşanan arıza nedeniyle elektriksiz kalan milyonlarca kişi yine aynı duruma maruz kaldı.

Elektrik olmayınca hükümet okulları kapatmak zorunda kaldı. Resmi işlerde çalışmayanlara elektrik geri gelene kadar evde kalmaları çağrısı yapıldı.

ÖNCELİK HASTANELERDE

Küba Enerji Bakanı Vicente de la O'Levy, Antonio Guiteras Elektrik Santrali arızalandığında diğer bazı büyük elektrik santrallerinin de bakımda olduğunu ve bunun da şebekeyi elektriksiz bıraktığını ifade etti. Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nin yarına kadar tamamen devreye girmesinin beklendiğini belirten O'Levy, hastanelere ve su pompalama tesislerine elektrik sağlanması konusunda öncelik verildiğini açıkladı. O'Levy, “Çok yetenekli uzmanlarımız var ve hepsi işin içinde. Adım adım ilerliyoruz” dedi.

ŞEHRİN BİR KISMINI TÜRKİYE AYDINLATIYOR

Yetkililer, Türkiye'den gelen yüzer enerji santralinin başkent Havana açıklarında elektrik ürettiğini ve hastaneler ile şehrin bir kısmına elektrik sağladığını söyledi.

KÜBA'DA ELEKTRİK ŞEBEKESİ ÇÖKMÜŞ DURUMDA

Küba'nın elektrik şebekesi, yakıt kıtlığı, doğal afet ve ekonomik kriz nedeniyle neredeyse tamamen çökmüş durumda. Elektrik santralleri, Venezuela, Rusya ve Meksika'dan yapılan petrol ithalatının azalmasıyla bu yıl tam bir krize girdi ve iki ay boyunca ülke çapında birden fazla elektrik kesintisi yaşandı.