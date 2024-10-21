Küba'nın karanlığına Oscar Tropik Fırtınası eklendi: Gıda, ilaç, yakıt sıkıntısı patlak verdi

21 Ekim 2024 12:07 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 12:29

Küba'da milyonlarca kişinin elektriksizliğine bir de Oscar Tropik Fırtınası eklendi. Antonio Guiteras Elektrik Santrali'ndeki arıza günlerdir giderilemezken halk bir de fırtınayla mücadele ediyor.

Küba'nın Matanzas şehrindeki Antonio Guiteras Elektrik Santrali’nde yaşanan arıza nedeniyle 10 milyon kişi karanlıkta kaldı. Bazı bölgelere elektrik verilebilse de ülkenin yüzde 80'i günlerdir karanlıkta. Son 2 gün içinde elektrik santraline yaşanan 4. arıza nedeniyle ülkede ciddi derece gıda, yakıt ve ilaç sıkıntısı yaşanmaya başladı. Bu sıkıntılara bir de ülkeye ulaşan Oscar Tropik Fırtınası eklendi.

OSCAR TROPİK FIRTINA HASARA NEDEN OLDU

Karanlıkla mücadele eden halk, Oscar Tropik Fırtınası'yla karşı karşıya kaldı. Bahamalar’ın ardından Küba’ya ulaşan tropikal fırtına ülkede şiddetli rüzgar ve yağışa neden oldu. Dün akşam saatlerinde Küba'nın doğusundaki Guantanamo eyaletine bağlı Baracoa şehri yakınlarında karaya ulaşan Oscar Tropik Fırtınası ülkenin doğu eyaletlerinde fırtına ve yağışın yanı sıra alçak bölgelerde orta şiddette su baskınlarına da neden oldu.

Yaklaşık 2 metrelik dalgalar sahili vururken Baracoa'da evlerin çatı ve duvarlarında hasar oluştu. Yetkililerin tahliye bekleyenler için 20 merkez kurduğu ifade edilirken tropik fırtınanın yarın etkisini kaybetmesinin beklendiğini açıkladı.

ASKERLER SOKAĞA İNDİ

Yaklaşık 2 milyon nüfuslu başkent Havana komple karanlığa ve sessizliğe gömülürken kentin çeşitli noktalarına da askerler konuşlandırıldı. Yaşanan elektrik kesintisi nedeniyle Havana’da yaşayanlar hükümeti tencere-tavalı protesto etti.

Gıda, su ve elektrik sıkıntısı nedeniyle öfkelenen eylemciler, San Miguel de Padron şehrinde çöp yığınlarıyla yolları kapattı. Öfkeli kalabalık protestoya müdahale eden güvenlik güçleri tarafından dağıtıldı.

''VANDALİZME İZİN VERMEYECEĞİZ''

Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel dün akşam saatlerinde gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında halka yaşanan soruna ilişkin şikayetlerini nezaket içerisinde dile getirmelerini söyleyerek “Hiç kimsenin vandalizmle hareket etmesini ve halkımızın huzurunu bozmasını kabul etmeyeceğiz ve buna izin vermeyeceğiz” dedi.

Küba Enerji ve Madenler Bakanı Vicente de la O Levy ise dün yaptığı açıklamada, elektrik kesintilerinin halkı “huzursuz” ettiğinin farkında olduğunu ancak Küba halkının hükümetin enerji akışının yeniden sağlanmasına yönelik çabalarını anlaması ve desteklemesi gerektiğini söyleyerek, “İş birliği yapmak Küba kültürüdür. Var olan bu münferit ve minimal olayları yanlış ve uygunsuz olarak sınıflandırıyoruz” diye konuştu.