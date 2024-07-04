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Küçük çocuk derede yüzerken kayıplara karıştı! Kalıntılarını bulan polis acı haber verdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
04 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:48
Küçük çocuk derede yüzerken kayıplara karıştı! Kalıntılarını bulan polis acı haber verdi

Avustralya'da kayıplara karışan 12 yaşındaki kız çocuğunu arama çalışmalarından kötü haber geldi. Polis, içler acısı gerçeği açıkladı.

Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Darwin'de sadece 350 kişinin yaşadığı ücra bir kasaba olan Palumpa yakınlarındaki Mango Creek'te yüzen 12 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı. Aile, ismi açıklanmayan kız çocuğu için kayıp başvurusunda bulundu ve kısa bir süre sonra acı haber geldi. 

Küçük çocuk derede yüzerken kayıplara karıştı! Kalıntılarını bulan polis acı haber verdi - 1. Resim

TİMSAH SALDIRISINA UĞRADI

NT News'in haberine göre, kız çocuğu ailesiyle birlikte tatildeyken Daly Nehri bölgesindeki Aborjin topluluğu olan Nganmarriyanga'daki dereyi ziyaret etti.

Polis ABC Radyosu'na yaptığı açıklamada, olay yerinde siyah bir timsah görüldüğünü bildirdi ardından ise acı haber duyuruldu. Polis Erica Gibson, kız çocuğunun kalıntılarına ulaşıldığını, yüksek ihtimalle timsah saldırısına uğradığını açıkladı.

Küçük çocuk derede yüzerken kayıplara karıştı! Kalıntılarını bulan polis acı haber verdi - 2. Resim

SU YOLLARINDA 'TİMSAH' UYARISI

Sürecin korkunç ve üzücü olduğunu dile getiren Gibson, su yolarında her zaman timsahların bulunabileceği yönünde uyarıda bulundu. 

Öte yandan bölgede timsahı arama çalışmaları yürütüldü fakat bulunamadı. 

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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