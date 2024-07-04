Küçük çocuk derede yüzerken kayıplara karıştı! Kalıntılarını bulan polis acı haber verdi

04 Temmuz 2024 12:31 - Güncelleme : 04 Temmuz 2024 12:48

Eşinin iş tulumunu senelerce yıkaması ölümüne neden oldu! Aynı kaderi paylaştılar

Eşinin iş tulumunu senelerce yıkaması ölümüne neden oldu! Aynı kaderi paylaştılar

Avustralya'nın kuzeyinde bulunan Darwin'de sadece 350 kişinin yaşadığı ücra bir kasaba olan Palumpa yakınlarındaki Mango Creek'te yüzen 12 yaşındaki çocuk kayıplara karıştı. Aile, ismi açıklanmayan kız çocuğu için kayıp başvurusunda bulundu ve kısa bir süre sonra acı haber geldi.

TİMSAH SALDIRISINA UĞRADI

NT News'in haberine göre, kız çocuğu ailesiyle birlikte tatildeyken Daly Nehri bölgesindeki Aborjin topluluğu olan Nganmarriyanga'daki dereyi ziyaret etti.

Polis ABC Radyosu'na yaptığı açıklamada, olay yerinde siyah bir timsah görüldüğünü bildirdi ardından ise acı haber duyuruldu. Polis Erica Gibson, kız çocuğunun kalıntılarına ulaşıldığını, yüksek ihtimalle timsah saldırısına uğradığını açıkladı.

SU YOLLARINDA 'TİMSAH' UYARISI

Sürecin korkunç ve üzücü olduğunu dile getiren Gibson, su yolarında her zaman timsahların bulunabileceği yönünde uyarıda bulundu.

Öte yandan bölgede timsahı arama çalışmaları yürütüldü fakat bulunamadı.