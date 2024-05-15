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Küçük kızı salıncak boğdu! Aile zor kararı verdi

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
15 May 2024 10:34 - Güncelleme : 15 May 2024 10:51
Küçük kızı salıncak boğdu! Aile zor kararı verdi

ABD'nin Colorado eyaletinde korkunç bir olay meydana geldi. 5 yaşındaki çocuk, salıncağa dolandı ve trajik kazada hayatını kaybetti. Aile, zor bir karar alarak, çocuklarının organ bağışını onayladı.

ABD'nin Colorado eyaletinde geçtiğimiz günlerde Masters ailesinin başına korkunç bir olay geldi. 5 yaşındaki kızları Aurora, evin arka bahçesindeki parkta oynarken hayatını kaybetti.

Küçük kızı salıncak boğdu! Aile zor kararı verdi - 1. Resim

SALINCAK ÇOCUĞU BOĞDU

Aurora'nın teyzesi Kennedy, küçük kızın plastik kaydırağı salıncağın olduğu yere çektiğini, o esnada salıncağa doğru düşerek, boğulup oksijensiz kaldığını söyledi.

Küçük kızı salıncak boğdu! Aile zor kararı verdi - 2. Resim

ORGANLARI BAĞIŞLANACAK

Küçük kız acil olarak hastaneye kaldırıldı fakat oksijen eksikliği nedeniyle beyin travması geçirdi ve yaşam destek ünitesine bağlandı. Küçük kız, hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti, aile zor kararı verdi ve Aurora'nın organlarının bağışlanacağını açıkladı. 

Küçük kızı salıncak boğdu! Aile zor kararı verdi - 3. Resim

The Mirror'ın haberine göre, doktorlar, Aurora'nın oksijensizlik nedeniyle beyninde şişme olduğunu, yapılan testler sonucunda şişliğin inmeyecek kadar ciddi olduğunu söylediler. 

Kaynak: Tgrthaber.com.tr / Çeviri
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