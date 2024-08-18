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Küçük kızın trajik ölümü: Hatası hayatının sonunu getirdi! Annesi şimdi herkesi uyarıyor

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
18 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:08
Küçük kızın trajik ölümü: Hatası hayatının sonunu getirdi! Annesi şimdi herkesi uyarıyor

İngiltere'de yaşayan 13 yaşındaki Brhany Tricia Brown, annesine ''Kendimi çok kötü hissediyorum'' diyerek uyuduktan sonra bir daha uyanamadı. İntihara dair hiçbir bulgu bulunamazken gerçekler otopsiyle ortaya çıktı. Acılı anne, şimdilerde herkesi ilaç kullanımında uyarıyor.

İngiltere'de kendisini iyi hissetmediği ve mide bulantısı olan 13 yaşındaki Bethany Tricia Brown, sabaha karşı annesine ''Kendimi çok kötü hissediyorum, okula gitmeyeceğim'' dedikten sonra tekrar uykuya döndü. Bethany, birkaç saat sonra kardeşi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

Küçük kızın trajik ölümü: Hatası hayatının sonunu getirdi! Annesi şimdi herkesi uyarıyor - 1. Resim

İNTİHARA DAİR BULGU YOK

Bethany'nin yatağının çevresinde birtakım ilaçlar bulunduğunda ise intihardan şüphelenildi. Fakat intihara dair hiçbir bulgu bulunamadı. Doktorlar, Bethany'nin ölümünün reçeteli ilaçların birleşik etkisinden kaynaklandığı yönünde açıklama yaptılar. 

Küçük kızın trajik ölümü: Hatası hayatının sonunu getirdi! Annesi şimdi herkesi uyarıyor - 2. Resim

İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT!

Kızını kaybeden acılı anne, şimdilerde herkesi ilaç kullanımı konusunda uyarıyor. Kızının yaşadıklarını anlatan anne, doktorların söyledikleri şekilde ve zamanda ilaç kullanımının önemini vurguluyor.

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Kaynak: Tgrthaber.com / Çeviri
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