Küçük kızın trajik ölümü: Hatası hayatının sonunu getirdi! Annesi şimdi herkesi uyarıyor

18 Ağustos 2024 09:53 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 10:08

Kendisini balon balığı gibi şişiren hastalık 11 yıl sonra fark edildi! Ölümcül riski de var

Kendisini balon balığı gibi şişiren hastalık 11 yıl sonra fark edildi! Ölümcül riski de var

İngiltere'de kendisini iyi hissetmediği ve mide bulantısı olan 13 yaşındaki Bethany Tricia Brown, sabaha karşı annesine ''Kendimi çok kötü hissediyorum, okula gitmeyeceğim'' dedikten sonra tekrar uykuya döndü. Bethany, birkaç saat sonra kardeşi tarafından yatağında ölü olarak bulundu.

İNTİHARA DAİR BULGU YOK

Bethany'nin yatağının çevresinde birtakım ilaçlar bulunduğunda ise intihardan şüphelenildi. Fakat intihara dair hiçbir bulgu bulunamadı. Doktorlar, Bethany'nin ölümünün reçeteli ilaçların birleşik etkisinden kaynaklandığı yönünde açıklama yaptılar.

İLAÇ KULLANIMINA DİKKAT!

Kızını kaybeden acılı anne, şimdilerde herkesi ilaç kullanımı konusunda uyarıyor. Kızının yaşadıklarını anlatan anne, doktorların söyledikleri şekilde ve zamanda ilaç kullanımının önemini vurguluyor.