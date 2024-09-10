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Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Editör: Berrak Arıcan / Kaynak: Anadolu Ajansı
10 Eylül 2024 10:19 - Güncelleme : 10 Eylül 2024 10:31
Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD&#039;deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü

Amerika Birleşik Devletleri'nin Vermont eyaletinde küçük uçak ile yola çıkan 4 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yetkililer, 2 saatlik uçuşun, uçağın düşmesiyle sonuçlandığını açıkladı. 

ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir havalimanından havalanan küçük uçak 2 saatlik uçuşun ardından Vermaont'ta düştü. Uçakta bulunan 4 kişinin Connecticut'a dönmesi beklenirken 2 saatin ardından iletişim koptu. 

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü - 1. Resim

Polisler, kazaya ilişkin bir ihbar almadıklarını açıklasalar da uçaktakilerin yakınları uçağın dönmediğini bildirdiğini ifade etti. Uçağın enkazına Vermont'ta ulaşıldı. Arama çalışmaları sonucu uçaktaki 4 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. 

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü - 2. Resim

HAVACILIK ÖĞRETMENİ VE ÖĞRENCİSİ UÇAKTAYDI

ABC News'ün haberine göre, Connecticut'taki bir okulda havacılık alanında öğretmenlik yapan bir kişi ve öğrencisi, uçakta bulunan kişiler arasındaydı.

Küçük uçakla havalandılar bir daha geri dönmediler! ABD'deki kazada yetkililer enkaza ulaştı: 4 ölü - 3. Resim

Federal Havacılık İdaresi ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu konuya ilişkin soruşturma başlattı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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