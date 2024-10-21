Kum dolarları sahile vurdu! Tüylü toplara uzmanlardan açıklama geldi

21 Ekim 2024 10:53 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 11:18

Avustralya'daki Casuarina Plajı'nda yürüyüş yapan bir kadın, binlerce 'tüylü top' ile karşılaştı. Toplardan biri eline alıp baktığında yaralanan kadın bu cisimlerin ne olduğunun peşine düştüğünde sahili 'kum dolarlarının' kapladığını öğrendi.

Avustralya'nın Casuarina Plajı'nda köpeğiyle beraber yürüyüş yapan Susie Fitzgerald, alışılmadık bir manzarayla şaşkına döndü. Susie, sahilde binlerce 'tüylü top' buldu. ''Muhtemelen 400 metrelik mesafede binlercesi vardı'' diyen Susie daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmadığını söyledi. Tüylü topları eline aldığında parmağına batması nedeniyle yaralandığını söyleyen Susie, ne olduğunu daha da merak etti.

TÜYLÜ TOPLAR DEĞİL 'KUM DOLARLARI'

Queensland Üniversitesi'nden deniz biyoloğu Benjamin Mos, tüylü toplarla karşılaşan Susie'nin merakını giderdi. Mos, Avustralya sahillerini 'kum dolarlarının' kapladığını belirtti. Mos, "Kum dolarları deniz kestanelerine yakın akrabadır, ancak deniz kestanelerinden farklı olarak yumuşak tortularda ve kumda gömülü olarak yaşama eğilimindedirler" açıklamasında bulundu.

DİKENLERİ DIŞINDA KUM DOLARLARI ZARARSIZ

Genellikle büyük dalgalar sonucu sahili kum dolarlarının kapladığını söyleyen Mos, bu duruma son zamanlarda artan gelgitlerin neden olabileceğini dile getirdi. Mos, sahile gelenleri, kum dolarları konusunda da uyardı:

''Sahile gelenler, kum dolarlarının dikenlerinden kaçınmalılar. Bu kum dolarları, çürürken koku salabilirler. Fakat nispeten zararsızlardır.''

MÜCEVHER VE SÜS EŞYASI İÇİN KULLANILIR

İsminin aksine kum dolarlarının pek de değerli olmadığını dile getiren Mos, genellikle mücevher ve süs eşyası yapımında kullanıldıklarını belirtti.