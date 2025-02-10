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 | Murat Makas

Kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı

Çekya'da yıllardır yapımı planlanan bir baraj projesi, sekiz kunduz sayesinde sadece iki günde tamamlandı.

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Kunduzlar yedi yıllık baraj projesini iki günde tamamladı: 1 milyon sterlin cepte kaldı
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
10.02.2025
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
10.02.2025
saat ikonu 09:50

Devletin milyonlarca lira harcayarak hayata geçirmeyi planladığı proje, bürokratik engeller nedeniyle yıllardır askıda kalmıştı. Ancak doğanın mühendisleri devreye girince işler hızla değişti.

YEDİ YIL SÜREN PLAN, İKİ GÜNDE HAYATA GEÇTİ

Brdy bölgesinde yapılması planlanan baraj için devlet yetkilileri tam yedi yıl boyunca çalışma yürüttü. Finansman sağlandı, projeler çizildi ancak gerekli inşaat izinleri bir türlü alınamadı. Tam her şey çıkmaza girmişken, bölgeye yerleşen sekiz kunduz kendi doğal yöntemleriyle projeyi hayata geçirdi.

KUNDUZLAR BARAJI ÜCRETSİZ İNŞA ETTİ

Çekya Doğa ve Arazi Koruma Ajansı yetkililerinden Jaroslav Obermajer, "Kunduzlar her zaman en doğru yeri seçer. Onların yaptığı iş, bizim kağıt üzerinde tasarladıklarımızdan bile daha iyi" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Güçlü dişleriyle ağaçları kemiren kunduzlar, kısa sürede su akışını kontrol altına alarak bölgeye yeni bir gölet ve sulak alan kazandırdı. İnsan eliyle yapılması planlanan barajın yerine, kunduzlar tamamen doğal malzemelerle kendi barajlarını kurdu. Üstelik bunun için ne bir proje çizildi ne de bir harcama yapıldı.

30 MİLYON KRON CEPTE KALDI

Brdy Koruma Alanı Yönetimi Başkanı Bohumil Fišer, "Ordu ve su yönetimi yetkilileri yıllardır bu projeyi hayata geçirmek için müzakere ediyordu. Ancak kunduzlar bizden daha hızlı davrandı ve devlete 30 milyon Çek kronu (yaklaşık 1 milyon sterlin) tasarruf sağladı" dedi.
Yetkililer, kunduzların yaptığı barajın uzun yıllar dayanacağını ve bölgedeki su ekosistemini olumlu yönde etkileyeceğini belirtti. Özellikle nadir taş kerevitleri, kurbağalar ve sulak alanları seven diğer canlılar için yeni bir yaşam alanı oluştuğu vurgulandı.

DOĞANIN MÜHENDİSLERİ İŞ BAŞINDA

Kunduzlar, doğanın en başarılı mühendislerinden biri olarak biliniyor. Yaptıkları barajlar, bulundukları ekosistemi baştan şekillendirerek bölgeye hayat veriyor. Dünyanın en büyük kunduz barajı, Kanada’daki Wood Buffalo Ulusal Parkı’nda bulunuyor ve uzunluğu yedi futbol sahası kadar. O kadar büyük ki uzaydan bile görülebiliyor.
Öte yandan, ABD’de kunduzların yaptığı barajların insan yapımı su arıtma tesislerinden daha etkili olduğu tespit edildi. Kunduzların inşa ettiği yapılar, suyu doğal yollarla temizleyerek zararlı maddeleri filtreleyebiliyor. Hatta Kaliforniya, 2023 yılında başlattığı özel bir programla kunduzları ekosistem restorasyonu için kullanmaya başladı.

AVRUPA’DA KUNDUZLAR GERİ DÖNÜYOR

Eskiden nesli tükenme noktasına gelen kunduzlar, Avrupa’da da yeniden doğal yaşam alanlarına kavuşuyor. İngiltere’de 400 yıl aradan sonra ilk kez 2015-2020 yılları arasında Devon bölgesinde kunduzların doğada üremesi sağlandı. Çekya’daki uzmanlar da kunduzların bölgeye dönüşüyle birlikte, insan eliyle değiştirilen doğanın yeniden eski haline döndüğünü belirtiyor.
"Kunduzların oluşturduğu sulak alanlar, doğanın gerçek cennetleridir. Sadece hayvanlar için değil, tüm ekosistem için büyük bir kazanım" diyen uzmanlar, kunduzların yaptığı bu ücretsiz barajın bölgedeki doğal dengeyi sağladığını söylüyor.

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