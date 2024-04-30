Kurban bayramı öncesinde Mescid-i Haram'daki yoğunluk arttı! Uzmanlardan uyarı geldi

30 Nisan 2024 10:16 - Güncelleme : 30 Nisan 2024 10:45

Umre için 'elektronik vize' dönemi başlıyor! Artık 5 dakika bile sürmeyecek...

Umre için 'elektronik vize' dönemi başlıyor! Artık 5 dakika bile sürmeyecek...

Suudi Arabistan’ın Mekke kentinde yer alan Mescid-i Haram, Müslümanların kıblesi ve en kutsal mabedi olarak kabul ediliyor. Her yıl milyonlarca Müslümanın hac ve umre için ziyaret ettiği 7 minareli Mescid-i Haram, İslam mimarisinin en önemli örneklerinden biri sayılıyor.

Mescid-i Haram ve içinde yer alan Kabe, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail'den sonra çeşitli dönemlerde kısmen ya da bütünüyle yeniden inşa edilmiş ve günümüzdeki haline ulaşmıştır.

Açık ve kapalı ibadet alanlarına sahip mescid, toplamda 400.800 metrekarelik bir alanı kaplamakta ve 820.000 kişilik kapasiteye sahip.

Mescid-i Haram, yılın her günü dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanlar tarafından ziyaret ediliyor.

UZMANLARDAN UYARI GELDİ

Öte yandan, uzmanlar kutsal ziyaretlerini yerine getirmek üzere hacca gidecek olan hacı adayları için gerekli sağlık önlemlerini önceden almaları konusunda uyarıda bulundu. Gerekli önlemleri almayan hacı adayları ciddi sağlık sorunlarıyla karşı karşıya kalabiliyor.