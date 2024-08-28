Küresel cinsel tacizci! 20'den fazla ülkeden yüzlerce çocuğa şantaj yaptı

28 Ağustos 2024 13:06 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:30

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

Mahkemeye damga vuran görüntüleriyle viral olmuştu! Bir kez daha tutuklandı

YouTube fenomeni olduğunu iddia ederek genç kızlara ve çocuklara kamera karşısında cinsel eylemlerde bulunmaları için zorlayan, şantaj yapan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed Avustralya'da bugün mahkemeye çıktı. Hakkında 119 taciz suçlaması bulunan Rasheed'in kurbanlarının üçte ikisinin 16 yaşından küçük olduğu ortaya çıktı.

Şimdilerde 29 yaşında olan Rasheed'e 17 yıl hapis cezası verildi. Pert Mahkemesi, Rasheed'in 2033 yılında şartlı tahliye için başvurabileceğini belirtti.

YOUTUBE FENOMENİ OLDUĞUNU SÖYLEDİ

ABD, İngiltere, Japonya ve Fransa'nın da aralarında bulunduğu 20 ülkeden 286 kişiyi, “sevdiklerine müstehcen mesajlar ve görüntüler göndermekle” tehdit ettiği ortaya çıkan Rasheed, kurbanlarını 15 yaşında ABD'li bir YouTube fenomeni olduğunu söyleyerek kandırdı.

BİRÇOK ÇOCUK İNTİHARA MEYİLLİYDİ

Şantaja maruz kalan çocukların birçoğunun Rasheed'e intihara meyilli olduklarını söylediği, kurbanlardan birinin kendine zarar verdiğine dair Rasheed’e görüntüler gönderdiği bildirildi. Yargıç, Rasheed'in çocukların “bariz sıkıntılarına” ve “aşırı korkularına” rağmen şantaja devam ettiğini söyledi.

''ÇEVRİMİÇİ SÖMÜRÜ, İSTİSMAR YAŞAM BOYU TRAVMA OLUŞTURUR''

Avustralya Federal Polisi Komiser Yardımcısı David McLean mahkemede, konuya ilişkin şunları söyledi:

''Bu adamın dünyanın dört bir yanındaki kurbanlarını ve onların yaşadıkları sıkıntı, aşağılanma ve korkuyu hiçe sayması, bu davayı Avustralya'da kovuşturulan en korkunç istismar davalarından biri haline getirmektedir. Bu tür çevrimiçi sömürü ve istismar yıkıcıdır ve yaşam boyu travmaya neden olur.''

ÇOCUK İSTİSMARINDAN DOLAYI HAPİSTEYDİ

Öte yandan Muhammad Zain Ul Abideen Rasheed, Perth parkında arabasında 14 yaşındaki bir çocuğa 2 kez cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle halihazırda 5 yıllık hapis cezasını çekiyor.