Küresel enerji krizi büyüyor: Pakistan’dan her gün 2 saatlik kesinti kararı

Küresel enerji krizi büyüyor: Pakistan'dan her gün 2 saatlik kesinti kararı

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırıları, yalnızca bölgesel bir gerilim olarak kalmadı. Etkisi kısa sürede küresel ölçekte hissedilmeye başladı. Özellikle İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatmasıyla birlikte petrol ve gübre gibi kritik ürünlerin sevkiyatı ciddi şekilde aksadı.

Bu durum, enerji piyasalarında zaten kırılgan olan dengeleri iyice sarstı. Fiyatlar yükseldi, tedarik zincirleri zorlandı. Açıkçası en sert etkiyi de dışa bağımlı ülkeler hissetmeye başladı.

PAKİSTAN’DA PLANLI KESİNTİ DÖNEMİ

İşte o ülkelerden biri de Pakistan. Hükümet, artan enerji maliyetleriyle başa çıkabilmek için dikkat çeken bir karar aldı. Buna göre her gün akşam saatlerinde yaklaşık iki saatlik planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

Özellikle 17.00 ile 01.00 saatleri arasında talep ciddi şekilde artıyor. Ama bu saatlerde hidroelektrik üretim yetersiz kalıyor. Ortaya çıkan açığı kapatmak için ise daha pahalı fosil yakıtlara yönelmek gerekiyor.

AMAÇ: DAHA PAHALI ÜRETİMİ SINIRLAMAK

Enerji tedarikinde yaşanan aksaklıklar, fosil yakıt fiyatlarını yukarı çekmiş durumda. Bu da Pakistan gibi ithalata bağımlı ülkelerde üretim maliyetlerini hızla artırıyor.

Hükümetin planı aslında basit: Talebin zirve yaptığı saatlerde yükü azaltmak. Böylece pahalı üretim yöntemlerine daha az başvurulacak. Sonuçta da elektrik fiyatlarının hane halkı için daha “katlanılabilir” seviyede kalması hedefleniyor.

“KONTROLLÜ KESİNTİ” MODELİ DEVREDE

Bu uygulama, klasik anlamdaki ani elektrik kesintilerinden biraz farklı. Daha planlı, daha öngörülebilir bir sistem kurulmak isteniyor.

Yetkililer, dağıtım şirketlerine kesinti saatlerini önceden duyurma talimatı verdi. Plansız kesintiler ise özellikle istenmiyor. Amaç şu: Hem sanayi hem de vatandaş günlük planını buna göre ayarlayabilsin.

ENERJİ BAĞIMLILIĞI YENİDEN GÜNDEMDE

Yaşananlar aslında çok net bir gerçeği yeniden hatırlattı: Enerjide dışa bağımlılık ciddi bir risk.

Pakistan örneği, enerji portföyünü çeşitlendirmenin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gösteriyor. Yenilenebilir kaynaklara yatırım, üretim çeşitliliği ve iletim kayıplarının azaltılması… Bunlar artık seçenek değil, zorunluluk gibi görünüyor.

