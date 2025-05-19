Kurnazlıkta sınır yok! Uyuşturucu tacirleri şimdi de kediyi kullandı

Kosta Rika'da yaşanan olay duyanları hem şaşırttı hem düşündürdü. Pococí Cezaevi'nde görevli gardiyanlar, cezaevinin yeşil alanında dolaşan bir kediden şüphelenince gerçeği ortaya çıkardı: minik dostun vücuduna özel olarak bağlanmış iki pakette 300 gramdan fazla uyuşturucu madde bulunuyordu.

Kosta Rika'daki Pococí Cezaevi'nde görevli memurlar, vücuduna bağlı iki paket uyuşturucu taşıyan bir kediyi yakaladı. Ülkenin Adalet Bakanlığı tarafından Facebook'ta yapılan açıklamaya göre, gardiyanlar 6 Mayıs'ta cezaevinin yeşil alanında kediyi fark ederek yakaladı.

Yetkililer, kedinin taşıdığı paketlerde 300 gramı aşkın uyuşturucu madde bulunduğunu belirtti.

Uyuşturucuların el konularak kedinin sağlık kontrolü için Ulusal Hayvan Sağlığı Servisi'ne teslim edildiği ifade edildi.