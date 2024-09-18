'Kursk için' yazan kılıçla infaz ettiler! Ülke kan donduran görüntüyle ayağa kalktı

18 Eylül 2024 17:06 - Güncelleme : 18 Eylül 2024 17:18

Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'u ele geçirmesinin intikamı Donetsk'te kılıçla alındı. Ukraynalı bir esirin üzerinde 'Kursk için' yazan bir kılıçla infaz edildiği görüntüler kısa sürede yayıldı. Ukrayna, 'savaş suçu' diyerek acil soruşturma başlattı.

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Ukrayna​, bir savaş esirinin üzerinde 'Kursk için' yazılı kılıçla infaz edilmiş halde bulunmasının ardından soruşturma başlattı. Rus toprağı Kursk​'u, Ukrayna ordusunun elinde tutması ve oradaki çok sayıda Rus askerini esir alması Rusya​ Devlet Başkanı Vladimir Putin​'i çileden çıkardı. Savaşta Ukrayna'nın atağa geçmesi, Rusya'ya bir kez daha savaş suçu işletti.

GÖĞSÜNE KILIÇ SAPLANMIŞ

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntülerde, molozlarla dolu bir yolda, göğsüne bir kılıç saplanmış, sırt üstü yatan bir adam görüldü. Kanlar içinde kalan esirin, ellerinin bantlı olması da dikkatlerden kaçmadı. Kılıcın üzerinde ise Kiril alfabesiyle 'Kursk için' yazıyordu.

Ukrayna Başsavcılığı, olayın Donetsk bölgesinde bulunan Novohrodivka şehrinde gerçekleştiğini doğruladı. Fakat nerede, ne zaman öldürüldüğüne dair açıklama yapılmadı.

''SAVAŞ SUÇU!''

Ukraynalı yetkililer 'savaş suçu' olarak tanımladıkları olayla ilgili "acil soruşturma" başlatıldığını söyledi.

Ukrayna Başsavcısı Andriy Kostin olayla ilgili açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Rusya, Ukrayna'ya ait her şeyi yok etme, tüm dünyaya korkunç zulmünü gösterme ve medeni dünyanın tüm değer ve normlarını alaycı bir şekilde hiçe sayma yönündeki kasıtlı politikasını sürdürüyor.''

"Amacımız bu suçlara karışan herkesi bulup cezalandırmak. Dünya işgalcilerin vahşetini görmeli. Bu kötülüğü ancak ortak çabalarla cezalandırabiliriz."

''BARBARLIĞIN KANA SUSAMIŞLIĞIN BOYUTU''

Ukrayna İnsan Hakları Komiseri Dmytro Lubinets ise sosyal medya hesabından "Ruslar silahsız bir Ukraynalı savaş esirini kılıçla idam etti. Elleri bantla bağlanmıştı. Barbarlığın ve kana susamışlığın boyutunu kavramak mümkün değil" mesajını paylaştı.