Kurşunlar duvarı delip geçti 9 yaşındaki çocuk böyle kurtuldu

15 May 2024 11:04 - Güncelleme : 15 May 2024 11:24

ABD'nin olaylı eyaleti Teksas'ta bir bina, henüz kimliği bilinmeyen kişiler tarafından arabayla geçerken kurşunlandı. Olayda 4'ü çocuk 6 kişi yaralandı. 9 yaşındaki Errol Hill ise kurşunların hedefi olmaktan son anda kurtuldu. Errol'un o anlar evdeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kurşunların duvarın içinden geçip geldiğini söyleyen Errol, ''Bunun sadece havai fişek olduğunu sanıyordum ama çığlıkları duyunca dışarıya baktım'' dedi.

SAKLANARAK KURŞUNLARDAN KURTULDU

Evin kurşunlandığı anlarda Errol, kanepenin üzerinde oturuyordu. Seslerin gelmesiyle beraber cama doğru gittiğinde binanın kurşunlandığını fark edip kanepeye uzandı ve kanepenin önündeki çamaşır makinesi ona siper oldu. Kurşun seslerinin kesilmesiyle beraber annesinin yanına doğru koşmaya başladı.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

Errol'un annesi MaryJane Gonzales, kırmızı araç gördüğünü, komşularından çığlık sesleri yükseldiğini anlattı. Doktor olan Gonzales, yardım için dışarı koştuğunda durumu en ağır olan yaralının 3 yaşındaki bir çocuk olduğunu ifade etti.

POLİS ŞÜPHELİLERİN PEŞİNDE

Fort Worth Polis Departmanı ise olaya karışan şüphelileri aramaya devam ettiklerini bildirdi. Çatışmayla ilgili bilgisi olan herkesin, Fort Worth Polis Departmanı ile iletişime geçmesi istendi.