Kurşunu bilgisayar ekranından geçirip soyguncuyu etkisiz hale getirdi! İşte o anlar

10 Haziran 2024 15:17 - Güncelleme : 10 Haziran 2024 15:43

36 yaşındaki Sterling Alavache, geçtiğimiz şubat ayında ABD'nin Florida eyaletinde bir bankayı soyma girişiminde bulundu. Alavache, üzerinde bomba olduğunu söyleyerek bankadaki paraları teslim aldı.

Fakat paraları alıp kaçmak yerine iki banka çalışanını rehin aldı. Rehinelerden birinin boğazına bıçak dayadı. Olay yerine çok sayıda polis gelirken Özel Silahlar ve Taktikler Birimi (SWAT) ekibi de hazırlığını yaptı.

Şubat ayında gerçekleşen olayın görüntüleri ortaya çıktı. SWAT ekibinden keskin nişancı polis, kurşun bilgisayar ekranının içinden geçecek şekilde hedef aldı ve ateş etti.

Polis, hedefi sektirmeden vurmayı başardı, soyguncu vurularak hayatını kaybetti, rehineler ise sağ salim kurtarıldı.

Polis, olayın kamera kayıtlarını paylaştı.