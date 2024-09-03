Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:12
Hindistan'da tıbbi tahliye girişiminde bulunan bir sahil güvenlik helikopteri denize düştü. Helikopterin 4 kişilik mürettebatından 3'ü kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Hindistan merkezli The Times of India'nın haberine göre, kaza dün geç saatlerde Gujarat eyaletindeki Porbandar bölgesi kıyıları açıklarında meydana geldi.
Arap Denizi'nde Hindistan bayraklı bir tankerde bulunan ağır yaralıyı kurtarmak için gönderilen helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.
4 KİŞİDEN 3'Ü KAYIP
Tankerdeki yaralıyı kurtarmaya giden sahil güvenlik helikopterinin "acil iniş" uyarısı yapmasının hemen ardından kayıplara karıştığı bildirildi.
Arama kurtarma çalışmalarında, denize düştüğü tespit edilen helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 1'i bulunurken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.
Enkazına ulaşılan helikopterin denize düşme nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı