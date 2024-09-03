Tgrt Haber
Haberler>Dünya>Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü

Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
03 Eylül 2024 11:00 - Güncelleme : 03 Eylül 2024 11:12
Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü

Hindistan'da tıbbi tahliye girişiminde bulunan bir sahil güvenlik helikopteri denize düştü. Helikopterin 4 kişilik mürettebatından 3'ü kayboldu. Arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Hindistan merkezli The Times of India'nın haberine göre, kaza dün geç saatlerde Gujarat eyaletindeki Porbandar bölgesi kıyıları açıklarında meydana geldi.

Arap Denizi'nde Hindistan bayraklı bir tankerde bulunan ağır yaralıyı kurtarmak için gönderilen helikopter, henüz bilinmeyen bir nedenle denize düştü.

Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü - 1. Resim

4 KİŞİDEN 3'Ü KAYIP

Tankerdeki yaralıyı kurtarmaya giden sahil güvenlik helikopterinin "acil iniş" uyarısı yapmasının hemen ardından kayıplara karıştığı bildirildi.

Arama kurtarma çalışmalarında, denize düştüğü tespit edilen helikopterdeki 4 kişilik mürettebattan 1'i bulunurken, kayıp 3 kişiyi arama çalışmaları sürüyor.

Enkazına ulaşılan helikopterin denize düşme nedenine ilişkin araştırmalar devam ediyor.

Kurtarma çalışması kazayla sonlandı! Sahil güvenlik helikopteri denize düştü - 2. Resim

İlgili Haberler

Kaynak: Anadolu Ajansı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...