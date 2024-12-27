Kurye aldığı bahşişe sinirlendi! Hamile kadını 14 yerinden bıçakladı

27 Aralık 2024 12:38 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 12:50

ABD'nin Florida eyaletinde pizza dağıtımcısı olan 22 yaşındaki Brianna Alvelo, otele teslim ettiği yemek siparişi sonrası genç kadın müşteriyi 14 yerinden bıçakladı. Mahkemeden çıkan belgelerde 2 dolarlık bahşişi beğenmediği ve bu yüzden otel odasına zorla girerek hamile genç kadını bıçakladığı belirtildi.

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ABD'nin Florida​ eyaletinde meydana gelen olayda, bir pizza dağıtımcısı aldığı bahşişe sinirlenerek bir müşteriyi defalarca bıçakladı. Osceola County Şerif Ofisi, 22 yaşındaki Brianna Alvelo'nun Orlando'nun güneyinde bulunan bir otele pizza teslim ettiğini söyledi.

Mahkemeden çıkan belgelere göre, pizza siparişini teslim alan kadın 33 dolarlık (1163 TL) ödeme yaptı ve Alvelo'ya 2 dolar (70TL) bahşiş verdi.

Otelden ayrılan Alvelo, mahkemedeki belgelere göre elinde bir çakı ve kimliği belirsiz bir erkek şüpheliyle geri döndü. Alvelo ve arkadaşı, sipariş veren kadının erkek arkadaşının ve 5 yaşındaki kızının bulunduğu odaya zorla girdi.

DURUMU STABİL

Alvelo'nun genç kadına saldırarak 14 bıçak darbesiyle yaraladığı belirtildi. Genç kadının göğüs, kol, bacak ve karın bölgelerinden bıçak yarası aldığı ve yerel bir hastaneye götürüldüğü açıklandı. Yırtılan akciğerinden cerrahi operasyon geçiren kadının hamile olduğu fark edilirken, durumunun stabil olduğu ifade edildi.

Yakalanarak Osceola İlçe Hapishanesine gönderilen Alvelo ev işgali, cinayete teşebbüs, adam kaçırma ve ağırlaştırılmış saldırı suçlamalarıyla karşı karşıya kalırken, kefaleti 55 bin dolar (1 milyon 937 bin TL) olarak belirlendi.