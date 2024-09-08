Kuş gribi hastalığında korkutan gelişme: Hayvan teması olmayan kişide görüldü

08 Eylül 2024 09:25 - Güncelleme : 08 Eylül 2024 09:46

ABD'nin Missouri eyaletinde görülen bir kuş gribi vakası uzmanları harekete geçirdi. Şimdiye kadar hayvanlarla bilinen bir temas sonucunda ortaya çıkan kuş gribi, ilk kez hayvanlarla teması olmayan bir kişide görüldü.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, Missouri eyaletinde kuş gribi hakkındaki korkutan gelişmeyi dünyaya duyurdu. Kuş gribine yakalanan bir kişinin, hayvanlarla teması olmamasına rağmen hastalığı kaptığı anlaşıldı.

ABD'de bu yıl içinde bildirilen 14. vaka, enfekte hayvanlara mesleki maruziyet olmadan bildirilen ilk kuş gribi vakası oldu.

Hastanede tedavi gören hastanın altta yatan farklı sağlık sorunları olduğu belirtildi.

Hasta, grip antiviral ilaçlarıyla tedavi edildi ve iyileşerek hastaneden taburcu edildi.

HAYVANDAN BULAŞMA TESPİT EDİLMEDİ

Hastanın bilinen bir hayvan maruziyeti olmadığı, yakın temaslar arasında ya da başka bir şekilde devam eden bir bulaşma da tespit edilmediği bildirildi.

KUŞ GRİBİ (H5N1) NEDİR?

Kuş gribi, kanatlı hayvanları enfekte eden, orthomyxoviridae familyasından H5N1 adlı virüsün neden olduğu viral hastalıktır. Alt tipine göre yüksek veya düşük patojenite olarak sınıflandırılabilen kuş gribi genellikle kuşlar arasında yayılan bir hastalık olsa da insanlara da yakın temas yoluyla bulaşabilmektedir.

KUŞ GRİBİNİN BELİRTİLERİ

En yaygın belirtileri arasında göz iltihabı, ateş, öksürük, kas ağrıları, boğaz ağrısı, mide bulantısı, kusma ve ishal gibi tipik grip belirtileri yer alan kuş gribi, solunum yolunda da nefes darlığı gibi ciddiye alınması gereken semptomlara da yol açabilir.