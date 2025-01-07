Kuş gribi insana nasıl bulaştı? ABD'de H5N1 virüsünden ilk ölüm

07 Ocak 2025 10:17 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 10:37

ABD'nin Louisiana eyaletinde kuş gribi nedeniyle hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti. 65 yaşın üzerinde olan bu kişi, ABD'de kuş gribi nedeniyle hayatını kaybeden ilk kişi olarak kayıtlara geçti.

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ABD​'nin Louisiana​ eyaletinde yaşayan 65 yaş üzerindeki bir kişinin kuş gribine yakalandığı geçtiğimiz aralık ayında tespit edildi. H5N1​ olarak bilinen kuş gribi virüsü nedeniyle hastaneye kaldırılan hastanın hayatını kaybettiği bildirildi. Louisiana​ Sağlık Bakanlığı (LDH), eyalette başka H5N1 vakalarına rastlanmadığını ve insanlara bulaşma riskine dair bir kanıt bulunmadığını belirtti.

KUŞ GRİBİ NASIL BULAŞTI?

Yaşlı kişinin virüsü, evinin arkasında bulunan kümse hayvanlarından hastalığı kaptığı anlaşıldı. Aralık ayında hastaneye kaldırılan bu kişinin kronik sağlık sorunları olduğu, ciddi bir solunum güçlüğü yaşadığı belirtildi.

ABD​'DE 66 KİŞİNİN H5N1 TESTİ POZİTİF

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'ne (CDC) göre, ABD'de toplam 66 kişi H5N1 için pozitif test verdi. H5N1, dünya genelinde milyonlarca yabani ve evcil kuşun ölümüne neden oldu ve ABD'de yaklaşık bir yıldır süt inekleri arasında dolaşıyor.

İNSANLARDAN BULAŞABİLİR Mİ?

Louisiana'daki kişiden toplanan örneklerin genetik analizi, bu kişinin D1.1 genotipi ile enfekte olduğunu ortaya koydu. Bu genotip, son zamanlarda yabani kuşlarda tespit edilen virüslere benzerken, sığırlar arasında yayılan versiyondan farklı.

Virüsün insanlar arasında bulaşabildiğine dair bir kanıt ise bulunmuyor.