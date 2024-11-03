Kuş uçmaz kervan geçmez bir yere taşındı! Güvenlik kamerasını izleyince şoke oldu

03 Kasım 2024 14:18 - Güncelleme : 03 Kasım 2024 14:25

Tüyler ürpertici bir kapı zili güvenlik kamerası kaydı Facebook'ta 15.000'den fazla kez izlendi. Ev sahibi kısa süre önce "kuş uçmaz kervan geçmez" yerdeki bir eve taşındığını söyledi.

Yeni evindeki halıları söktükten sonra şoke oldu! Herkes ona taşınmasını söyledi

Yeni evindeki halıları söktükten sonra şoke oldu! Herkes ona taşınmasını söyledi

Tüyler ürpertici kapı zili güvenlik kamera kaydı görenleri dehşete düşürdü. Güvenlik kamerası kaydı kısa bir süre önce Facebook'taki Ghosts Of London adlı bir grupta paylaşıldı. Bu grupta dünyanın dört bir yanından insanlar doğaüstü olduğuna inandıkları olayların görüntülerini ya da fotoğraflarını paylaşıyor.

Kısa süre önce yapılan bir paylaşımda, ormanlık alanda şehirden uzak bir evdeki kapı zili görüntüleri yer alıyor. İlk bakışta gayet normal görünse de, kartal gözlü izleyiciler arka planda dolaşan beyaz bir figürü fark edeceklerdir.

Videoyu grupta paylaşan kişi gönderisine şunları yazdı:

"Burada neyin işaret edildiğini görmek için lütfen sağ üst tarafı izleyin. Bu sabah kapı zili kameramın gece yarısı bunu kaydettiğini öğrendim. Issız bir yere yeni taşındım. Zaman zaman ürkütücü bir his alıyorum ama bu rahatsız edici. Etrafta hiç komşu yok ve evim çıkmayı imkansız kılan çitlerle çevrili bir tepede ve ormanla çevrili."

"BU BENİM TAŞINMAM İÇİN YETERLİ"

Video 15.000'den fazla kez izlendi ve çok sayıda yorum aldı. Bir kişi paylaşımın altına, "Ve bu benim taşınmam için yeterli.” yorumunda bulunurken, bir başka grup üyesi, "Evet. Taşınırdım. Bu çok ürkütücü! Tek kurtarıcı yanı evinize doğru yürümüyor olması!" ifadelerini kullandı.

Figürün bir "hayalet" olduğunu düşünenler olduğu gibi, olayın bir açıklaması olduğunu düşünenler de vardı. Biri gönderinin yorum kısmına, "Yürüyüşe çıkan birine benziyor." yazarken, bir başkası ise, "Bana hiç de hayalet gibi görünmedi." dedi.