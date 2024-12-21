Kutlamalar sırasında kilisede izdiham! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı

21 Aralık 2024 16:11 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 16:12

Batı Afrika ülkesi Nijerya'daki bir kilisede gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham çıktı. İzdiham sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

Nijerya'nın yerel basınında çıkan haberlere göre, ülkenin başkenti Abuja'da bir kilisede Noel kutlamaları kapsamında gıda ürünleri dağıtımı sırasında izdiham yaşandı. Olayda ilk belirlemelere göre, 10 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Nijerya Federal Başkent Bölge Polis Sözcüsü Josephine Adeh, yaptığı yazılı açıklamada, olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti. ÜÇ GÜNDE İKİ İZDİHAM Ülkenin Oyo eyaletinde 18 Aralık'ta Noel kutlamaları kapsamında düzenlenen panayırda meydana gelen izdihamda 40 çocuk hayatını kaybetmişti. İlgili Haberler Hindistan'da tapınak izdihamı: Çok sayıda ölü ve yaralı var Panayır eğlencesi kanlı bitti! Onlarca çocuk hayatını kaybetti