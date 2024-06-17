Kutsal topraklardan acı haber! Ölü sayısı artıyor

17 Haziran 2024 09:05 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 09:06

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Ürdün Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, hac ziyareti sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 14'e yükseldi.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı, ölenlerin cenazelerinin ailelerinin isteklerine göre defnedilmesi veya nakledilmesiyle ilgili prosedürler konusunda Suudi yetkililerle koordinasyon halinde olduğunu belirtti.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı'ndan dün yapılan açıklamada, 6 Ürdünlü hacı adayının hac ibadetini yerine getirirken güneş çarpması sonucu hayatını kaybettiği bildirilmişti.

SICAKLIKLAR ARTTIKÇA ARTIYOR

Suudi Arabistan'ın Mekke şehrinde pazartesi günü sıcaklıkların 47 dereceye kadar çıkması bekleniyor.

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığı, yayımladığı bir tavsiye kararında, hava sıcaklıklarının yükseleceği uyarısında bulunarak hacı adaylarına susuz kalmamalarını ve günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 15.00 arasında dışarıda bulunmamalarını tavsiye etti.

Son 30 yıl içinde yaşanan izdihamlar, çadır yangınları, sıcaklık ve diğer olaylar hacda yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu.

2015 yılında hac ziyareti sırasında çıkan izdiham ve kargaşa sonucu 2 binden fazla kişi yaşamını yitirmişti.