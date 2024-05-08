Kuveyt Emiri Sabah'tan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a telgraflı teşekkür: Mutluluk duyuyoruz

08 May 2024 14:03 - Güncelleme : 08 May 2024 14:05

Kuveyt resmi ajansının (KUNA) haberine göre Sabah, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdiği telgrafta, "Türkiye'den ayrılırken mutluluk duyuyoruz. İki dost ülke ve halkları arasındaki yakın tarihi bağların derinliğini ve sağlam dostluğunu yansıtan, bizlerin ve beraberimizdeki heyet üyelerinin gördüğü güzel karşılama ve konukseverlik için Erdoğan'a şükranlarımızı sunmak isteriz." ifadelerine yer verdi.

Kuveyt Emiri Sabah, Ankara ziyaretinin "iki dost ülke arasında, ortak hedeflere ve karşılıklı çıkarlara dayanan, halkların umut ve isteklerini karşılayacak şekilde tüm alanlarda yapıcı işbirliği umutlarını artırdığını" vurguladı.

KUVEYT EMİRİ'NDEN ORTAKLIK VE DOSTLUK VURGUSU

Kendisini "Devlet Nişanı" ile ödüllendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a "en derin teşekkürlerini" ileten ve gurur duyduğunu aktaran Kuveyt Emiri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu girişiminin "iki dost ülke arasındaki ortaklık ve dostluk ilişkilerinin derinliğini yansıttığını" ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün Kuveyt Emiri Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile görüşmüş, görüşmede İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları başta olmak üzere iki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkiler masaya yatırılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuveyt Emiri Sabah'a Devlet Nişanı tevcih etmişti.