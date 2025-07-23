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 | Berkay Alptekin

Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Kuzey İrlanda'nın Fermanagh bölgesindeki bir köyde silahlı saldırı düzenlendi. Saldırı sonucu ilk belirlemelere göre, ölü ve yaralıların olduğu belirtildi.

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Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 14:54
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 14:54

Kuzey İrlanda'nın Fermanagh bölgesinde yer alan Maguiresbridge köyünde yerel saatle 08.21'de düzenlendiği bildirildi. Polis Teşkilatından (PSNI) yapılan açıklamada, saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği, ağır yaralanan 2 kişinin ise hastanede tedavi gördüğü kaydedildi.

Polisin müdahalesiyle riskin ortadan kalktığı, saldırının gerçekleştirildiği yolun trafiğe kapatıldığı ifade edildi.

Kuzey İrlanda Ambulans Hizmetlerinden (NIAS) yapılan açıklamada 3 ambulans ve bir ambulans helikopterin olaya müdahale ettiği, yaralılardan birinin helikopterle 120 kilometre uzaklıkta bulunan Belfast'taki hastaneye nakledildiği bilgisi paylaşıldı.

Kuzey İrlanda'da silahlı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

"TRAJİK VE ŞOK EDİCİ"

Saldırıyla ilgili sosyal medya platformu X üzerinden paylaşımda bulunan Kuzey İrlanda Bölgesel Başbakanı Michelle O'Neill, "Maguiresbridge'den gelen haberleri üzüntüyle karşıladım. Düşüncelerim kurbanlar, sevdikleri ve bölge halkıyla birliktedir. Maguiresbridge halkının bu zor zamanda bir araya geleceğinden ve olaydan etkilenenlere destek vereceğinden şüphem yok." ifadelerine yer verdi.

İngiltere Parlamentosunda hem Fermanagh'ı hem de İrlanda milliyetçisi Sinn Fein Partisini temsilen milletvekili Pat Cullen de "Halkımızı bu trajik ve şok edici olayın detaylarıyla ilgili spekülasyon yapmamaya çağırıyorum." açıklamasında bulundu.

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ETİKETLER
#silahlı saldırı
#Polis Teşkilatı
#Maguiresbridge
#Kuzey İrlanda
#Ölüm Faturası
#Dünya
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