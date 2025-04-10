Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'te üstünlüğü ele geçirmesi sonrası Rusya'nın yardımına Kuzey Kore koşmuştu. Savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini öğrendi. Ukraynalı birlikler için başta "kolay hedef" olarak görülen Kuzeyliler, zaman içerisinde Ruslarla koordine çalışmayı öğrenerek savaşın gidişatını değiştirdi.

Avrupa'nın yakın zamandaki en büyük savaşı olan Ukrayna-Rusya savaşı, Şubat 2022'den beri hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'nın taarruzu sonrası Rus toprağı Kursk ele geçirilmişti.

Bunun üzerine çözüm arayan Rusya, Kuzey Kore'nin yardım elini tuttu. Belirtilen rakamlara göre Rus cephelerine 10 bin Kuzey Koreli asker sevk edilmişti.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, burada savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini benimsemeye başladı.

TELSİZDE KORECE KONUŞUYORLARDI

Ukraynalı askerler rakiplerinin radyo kanallarına girmeyi başardılar ve anlayamadıkları bir dil duydular. Düşmanları Korece konuşuyordu.

Ukrayna ordusunun büyük oranda çekildiği Kursk bölgesindeki belirleyici çatışmalar, Kuzey Kore güçlerinin modası geçmiş taktiklerini, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük savaşına nasıl yıldırım hızıyla uyarladıklarını gösteriyor.

KUZU, KURT OLDU

2024 yılının Aralık ayında savaş alanına ilk girişleri, topçu, insansız hava aracı veya zırhlı araç desteği olmaksızın büyük gruplar halinde gerçekleşti ve bu da onları Ukraynalı birlikler için kolay hedef haline getirdi. Bu dönemde drone, zırhlı araç ve topçu birliklerinin desteğini alamadılar.

Şubat ayına gelindiğinde, büyük sayıları, fiziksel dayanıklılıkları ve ateş altında ilerleme istekleri, Rus silah cephaneliğinden destekle birleşti.

Rus güçleriyle daha fazla bütünleştiler. Artık Kuzey Koreliler saldırılarını tamamladığında, Ruslar genellikle mevzilerini devralıyordu.

BECERİLERİNİ EVE GÖTÜREREK ORDULARINA YAYACAKLAR

Kursk cephesinde savaşan 225. Alay'ın komutanı Yüzbaşı Oleh Şiriayiev, Kuzey Koreli askerlere karşı deneyimlerini, "Hızla ilerlemeye devam ettiler. Onlar taburlar halinde saldırırken bizim orada konuşlanmış tek bir bölüğümüz vardı." ifadeleriyle anlattı.

Kuzey Kore’nin Ukrayna’da elde ettiği savaş deneyimi ve öğrendiği stratejiler, cepheden dönen askerler aracılığıyla ülkede eğitim amaçlı kullanılacak. Çatışmalar Kuzey Korelilere eşsiz bir savaş alanı deneyimi kazandırdı. Bu beceriler artık eve götürülebilir ve ülkenin devasa ordusuna yayılabilir.

KİM JONG-UN'UN GERÇEK SAVAŞ DENEYİMİ ÇAĞRISI HAYAT BULDU

Son aylarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, askeri okullara yaptığı ziyaretler sırasında ordusuna gerçek savaş deneyimi kazandırma çağrısında bulundu.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Moskova'dan drone operasyonları ve taktikleri öğrendiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi.

"BEDELİNİ KANLA ÖDÜYORLAR AMA BU DENEYİM BOŞA GİTMEYECEK"

Ukraynalı komutan Şiriayiev, "Saldıran taraf neden Koreliler? Çünkü psikolojik ve fiziksel açıdan çok daha iyi hazırlanmışlar. Kursk'taki görevlerini tamamladılar. Bedelini kanla ödüyorlar. Ama bu deneyim boşa gitmeyecek." diye konuştu.

Ukraynalı yetkililere göre Kuzey Kore, Rus ordusuna destek için yaklaşık 12 bin asker gönderdi. Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 3 bininin de yaralandığını ileri sürmüştü.