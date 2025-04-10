Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

Şubat 2022'de başlayan Ukrayna-Rusya savaşında Ukrayna'nın Rus toprağı Kursk'te üstünlüğü ele geçirmesi sonrası Rusya'nın yardımına Kuzey Kore koşmuştu. Savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini öğrendi. Ukraynalı birlikler için başta "kolay hedef" olarak görülen Kuzeyliler, zaman içerisinde Ruslarla koordine çalışmayı öğrenerek savaşın gidişatını değiştirdi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
10.04.2025
saat ikonu 11:43
|
GÜNCELLEME:
10.04.2025
saat ikonu 11:43

Avrupa'nın yakın zamandaki en büyük savaşı olan Ukrayna-Rusya savaşı, Şubat 2022'den beri hız kesmeden devam ediyor. Ukrayna'nın taarruzu sonrası Rus toprağı Kursk ele geçirilmişti.

Bunun üzerine çözüm arayan Rusya, Kuzey Kore'nin yardım elini tuttu. Belirtilen rakamlara göre Rus cephelerine 10 bin Kuzey Koreli asker sevk edilmişti.

Wall Street Journal’ın (WSJ) haberine göre, burada savaşa dahil olan Kuzey Koreli askerler, modern savaş taktiklerini benimsemeye başladı.

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

TELSİZDE KORECE KONUŞUYORLARDI

Ukraynalı askerler rakiplerinin radyo kanallarına girmeyi başardılar ve anlayamadıkları bir dil duydular. Düşmanları Korece konuşuyordu.

Ukrayna ordusunun büyük oranda çekildiği Kursk bölgesindeki belirleyici çatışmalar, Kuzey Kore güçlerinin modası geçmiş taktiklerini, 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana Avrupa'nın en büyük savaşına nasıl yıldırım hızıyla uyarladıklarını gösteriyor.

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

KUZU, KURT OLDU

2024 yılının Aralık ayında savaş alanına ilk girişleri, topçu, insansız hava aracı veya zırhlı araç desteği olmaksızın büyük gruplar halinde gerçekleşti ve bu da onları Ukraynalı birlikler için kolay hedef haline getirdi. Bu dönemde drone, zırhlı araç ve topçu birliklerinin desteğini alamadılar.

Şubat ayına gelindiğinde, büyük sayıları, fiziksel dayanıklılıkları ve ateş altında ilerleme istekleri, Rus silah cephaneliğinden destekle birleşti.

Rus güçleriyle daha fazla bütünleştiler. Artık Kuzey Koreliler saldırılarını tamamladığında, Ruslar genellikle mevzilerini devralıyordu.

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

BECERİLERİNİ EVE GÖTÜREREK ORDULARINA YAYACAKLAR

Kursk cephesinde savaşan 225. Alay'ın komutanı Yüzbaşı Oleh Şiriayiev, Kuzey Koreli askerlere karşı deneyimlerini, "Hızla ilerlemeye devam ettiler. Onlar taburlar halinde saldırırken bizim orada konuşlanmış tek bir bölüğümüz vardı." ifadeleriyle anlattı.

Kuzey Kore’nin Ukrayna’da elde ettiği savaş deneyimi ve öğrendiği stratejiler, cepheden dönen askerler aracılığıyla ülkede eğitim amaçlı kullanılacak. Çatışmalar Kuzey Korelilere eşsiz bir savaş alanı deneyimi kazandırdı. Bu beceriler artık eve götürülebilir ve ülkenin devasa ordusuna yayılabilir.

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

KİM JONG-UN'UN GERÇEK SAVAŞ DENEYİMİ ÇAĞRISI HAYAT BULDU

Son aylarda, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, askeri okullara yaptığı ziyaretler sırasında ordusuna gerçek savaş deneyimi kazandırma çağrısında bulundu.

Güney Koreli yetkililer, Kuzey Kore birliklerinin Moskova'dan drone operasyonları ve taktikleri öğrendiğine dair işaretler tespit ettiklerini söyledi.

Kuzey Kore askerleri 'av' olmaktan çıktı! Ukrayna'nın Korece konuşan düşmanları artık değişti

"BEDELİNİ KANLA ÖDÜYORLAR AMA BU DENEYİM BOŞA GİTMEYECEK"

Ukraynalı komutan Şiriayiev, "Saldıran taraf neden Koreliler? Çünkü psikolojik ve fiziksel açıdan çok daha iyi hazırlanmışlar. Kursk'taki görevlerini tamamladılar. Bedelini kanla ödüyorlar. Ama bu deneyim boşa gitmeyecek." diye konuştu.

Ukraynalı yetkililere göre Kuzey Kore, Rus ordusuna destek için yaklaşık 12 bin asker gönderdi. Güney Kore istihbaratı, Kuzey Koreli askerlerden 300'ünün öldüğünü, yaklaşık 3 bininin de yaralandığını ileri sürmüştü.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ukrayna'da ölen Kuzey Koreli askerlerin üzerinden çıkanlar şoke etti! Çok uluslu savaşta korkunç notlar
Rus subaylar Kuzey Koreli askerleri 'kıyma makinesine atıyor!' Ukrayna'daki kayıpları büyük
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.