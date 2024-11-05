Kuzey Kore askerleri Ukrayna cephesinde! Rusya inkar etse de savaşa bir ülke daha katıldı

05 Kasım 2024 09:01 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 09:20

Kuzey Kore'nin, Rusya'ya gönderdiği askerler cephede Ukrayna birliklerinin karşısına çıktı. Rusya'nın tüm inkarlarına rağmen Kuzey Kore'nin askerlerinin Ukrayna cephesinde olması savaşa bir ülkenin daha katıldığının göstergesi olarak kayıtlara geçti.

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in askeri emriyle başlayan Ukrayna'nın işgal girişimi yaklaşık 3 senedir şiddetli çatışmalarla devam ediyor. Rusya, cephedeki asker kayıplarını Kuzey Kore'den gönderilen askerlerle kapatmaya çalışıyor. Şimdiye kadar Rusya sürekli olarak Kuzey Kore'den askeri birlik temin etmediklerini öne sürse de gerçek ortaya çıktı. Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerleri cephede karşı karşıya geldi. Ukrayna Savunma Bakanı Rustem Umerov bu durumu doğruladı.

''KUZEY KORE ASKERLERİ İLK KEZ ATEŞ ALTINDA''

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulundu.

Bakan Umerov, Ukrayna askerleriyle, Kuzey Kore askerlerinin 'küçük çaplı bir çatışmaya' girdiğini, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etti.

''KUZEY KORE RUSYA-UKRAYNA SAVAŞINA DAHİL OLDU''

Yaşanan çatışmanın zamanı ve yeri hakkında detay vermeyen Umerov, olayın "Kuzey Kore'nin savaşa katılımının başlangıcı olarak kabul edilip edilemeyeceği" şeklindeki soruya ise "evet" yanıtını verdi.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko da sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı Rusya'nın yanında savaşa girdiğini doğrulayarak, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" ifadelerini kullandı.