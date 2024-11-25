Kuzey Kore askerleri Ukrayna halkının arasında kamufle olmaya başladı: Rusya uygun belgeleri sağladı!

25 Kasım 2024 11:10 - Güncelleme : 25 Kasım 2024 11:27

Kuzey Kore'nin, Ukrayna'ya karşı savaşması için gönderdiği askerler, yerli halk kılığına girmeye başladı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, bu askerlerin Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek için eğitilmiş olduğunu söyledi.

Rusya ve Ukrayna arasında yaklaşık 3 yıldır devam eden savaşa Kuzey Kore askerleri katıldı. Moskova tarafının tüm inkarlarına rağmen NATO'nun da Ukrayna'da, Rusya için savaşan Kuzey Kore askerlerinin, halkın arasına karıştığı ortaya çıktı. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Anatoliy Bargıleviç, Rusya-Kuzey Kore askeri işbirliğine dair yaptığı açıklamada, 11 binden fazla Kuzey Kore askerinin Kursk bölgesine konuşlandırıldığını söyledi.

''YERLİ HALKIN KILIĞINA GİRMİŞLER''

Kuzey Kore askerlerinin bazılarının hali hazırda Ukrayna'ya karşı savaşa katıldığını kaydeden Bargıleviç, "Bunlar çoğunlukla genel askeri birlikler. Rusya'nın Uzak Doğu bölgesinin yerli halkının kılığına girmişler. Uygun belgelere sahipler. Avrupa tarafında operasyonlar yürütmek üzere eğitilmişler" ifadelerini kullandı.

RUSYA İNKAR ETTİ, NATO VE UKRAYNA DOĞRULADI

Şimdiye kadar Rusya sürekli olarak Kuzey Kore'den askeri birlik temin etmediklerini öne sürse de Ukrayna bu durumu kanıtlarıyla dünyaya sunmuştu. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte da geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada, Rusya'nın Kuzey Kore'den en az 11 bin asker aldığını doğrulamıştı.

Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Dezenformasyonla Mücadele Merkezi Başkanı Andrey Kovalenko ise, "Kuzey Kore askeri birlikleri Kursk'ta ilk kez ateş altına alındı" açıklamasında bulunmuştu.

Bakan Umerov, Ukrayna askerleriyle, Kuzey Kore askerlerinin 'küçük çaplı bir çatışmaya' girdiğini, "çatışmanın tüm güçlerin seferber edildiği sistematik olarak organize edilmiş bir çatışma düzeyinde olmadığını" ifade etmişti.

Son olarak Kuzey Kore askerleri ile Ukrayna askerlerinin cephede karşı karşıya geldiğini doğrulayan Zelenskiy, ''Kuzey Kore askerleriyle yaşanan ilk çatışmalar dünyada yeni bir istikrarsızlık sayfası açtı'' açıklamasında bulunmuştu.