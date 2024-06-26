Kuzey Kore çöp balonlarıyla amacına ulaşıyor! Güney Kore'de ortalık karıştı

26 Haziran 2024 10:39 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 10:53

Kuzey Kore, Güney Kore'ye gönderdiği misilleme çöp balonlarıyla amacına ulaşmaya başladı. Kuzey Kore'nin dün gönderdiği kurtlu çöplerin ardından yeni çöp balonları Seul yakınındaki Incheon Uluslararası Havalimanı'na indi.

Havalimanı çöplerle kaplanırken bir balon da 2 numaralı yolcu terminali yakınındaki piste indi. Balonların yol açtığı güvenlik riski nedeniyle 3 pistin geçici olarak kapatıldığı kaydedilirken, saat 01.46'dan 04.44'e kadar yapılması beklenen birçok iç ve dış hat uçuşunun iptal edildiği ya da ertelendiği açıklandı.

BU KEZ ÇÖPLER KURTSUZ

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada, 250 balondan 100'ünün Gyeonggi eyaletinin kuzey kesimine indiği belirtildi. Altıncı kez gönderilen balonların bu kez kağıt başta olmak üzere zararsız atıklar taşıdığı belirtildi.

KUZEY KORE'DEN GÜNEY KORE'YE KURTLU ÇÖPLER

Kuzey Kore'nin 28 Mayıs’tan bu yana Güney Kore topraklarına gönderdiği çöp taşıyan balonların sayısının 2 bine ulaşırken çeşit çeşit kurtların da içinde olduğu ortaya çıktı.

Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada ise Kuzey Kore'nin daha önce balonlarla gönderdiği atıklar üzerinde yapılan incelemelerin sonuçları paylaşıldı.

Bazı atıklar arasından alınan toprak örneklerinde kırbaç kurdu, kıl kurdu ve yuvarlak kurt gibi bulaşıcı parazitlere rastladığı ifade edildi. Atıkların miktarının az olması ve ordu tarafından kontrollü olarak toplanması nedeniyle herhangi bir enfeksiyon riski oluşturmadığı belirtildi.

KUZEY KORE NEDEN GÜNEY KORE'YE ÇÖP GÖNDERİYOR?

Geçtiğimiz ay Özgür Kuzey Kore Savaşçıları (FFNK) olarak bilinen, Kuzey Kore'den kaçanların oluşturduğu grup, ülkeyi eleştirmek için Güney Kore'den 20 balonu Kuzey Kore'ye gönderdi.

FFNK Grubu Başkanı Park Sang-hak, balonlarda Pyongyang yönetimini eleştiren 300 bin broşürün ve K-Pop içerikli 2 bin USB belleğin bulunduğunu söyledi.

Park, Güney Kore ile "birleşmeye karşı çıktığı ve liderliğini sürdürmeye çalıştığı" için Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'u eleştirdi.

Balonlara bağlı bir pankartta "Kim Jong-un bir vatan haini ve halkımızın düşmanıdır." ifadesinin yer aldığı görüldü.