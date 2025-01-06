Kuzey Kore füze sessizliğini bozdu! Donald Trump'a balistik gözdağı

06 Ocak 2025 09:19 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 09:43

Kuzey Kore, yeni yılın ilk balistik füzesini ateşledi. Japon Denizi istikametine doğru orta menzilli bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore'nin bu hamlesi, ABD'de yeniden başkanlık koltuğuna oturacak olan Donald Trump'a gözdağı olarak yorumlandı.

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Kuzey Kore​, füze​ konusundaki sessizliğini bozdu. Japonya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Pyongyang'ın yerel saat ile 12.05’te Japon Denizi istikametine doğru bir balistik füze fırlattığı bildirildi. İlk belirlemelere göre füzenin saat 12.12’de Japonya​'nın münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğü kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanı Gen Nakatani hükümetin alarm durumuna geçtiğini belirterek füzeyle ilgili analiz çalışmalarının sürdüğünü söyledi.

ABD'YE GÖZDAĞI

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise Pyongyang'ın denemesi doğrulanırken, fırlatılan füzenin orta menzilli balistik füze olduğu ifade edildi. Uçuş ve irtifa gibi detayları belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü aktarıldı.

ABD’ye gözdağı olarak yorumlandı

Kuzey Kore'nin son füze denemesi, ABD’de 20 Ocak'ta yönetimi devralmaya hazırlanan Donald Trump ve hükümetine gözdağı olarak yorumlandı.

ABD'Lİ BAKAN BLINKEN GÜNEY KORE'DE

Denemenin ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in siyasi temaslarda bulunmak için Güney Kore’de olduğu bir dönemde yapılması da dikkat çekti.