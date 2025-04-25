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 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore füzeleri Kiev'i yerle bir etti! Rusya'dan en ölümcül saldırı

Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e, 20222de başlayan savaşın bu zamana kadar ki en ölümcül saldırısını düzenledi. Saldırı sırasında Güney Afrika ziyaretinde olan Ukrayna lideri Zelenski, ziyaretini yarıda kesti.

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
25.04.2025
saat ikonu 09:36
|
GÜNCELLEME:
25.04.2025
saat ikonu 09:36

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yönelik büyük bir Rus füze saldırısında en az 12 kişi öldü ve 100'den fazla kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile görüşmek üzere Güney Afrika'ya gitmişti.

Zelenskiy'nin ziyareti sırasında Kiev'e yönelik bombardıman sonrası ziyaretini yarıda keserek, Rusya'nın saldırıları derhal ve koşulsuz olarak durdurması gerektiğini ifade etti.

Kuzey Kore füzeleri Kiev'i yerle bir etti! Rusya'dan en ölümcül saldırı

Zelenskiy, Telegram hesabı üzerinden yaptığı açıklamada," İlk belirlemelere göre Ruslar, Kuzey Kore yapımı balistik füze kullandı" ifadelerine yer verdi.

Ukrayna savaş boyunca Rus hava saldırılarının hedefi oldu ancak diğer şehirlere kıyasla hava savunma sistemleri tarafından daha iyi korunan Kiev'e yönelik ölümcül saldırılara daha az rastlanıyor.

Kuzey Kore füzeleri Kiev'i yerle bir etti! Rusya'dan en ölümcül saldırı

ATEŞKES İÇİN UMUTLAR TÜKENİYOR

Saldırılar, ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukraynalı mevkidaşı Volodimir Zelenskiy'e, Moskova'nın Kırım yarımadasını işgalini barış şartı olarak kabul etmeyi reddettiği için ateş püskürmesinden saatler sonra geldi.

Bombardıman, ABD'nin Rusya ve Ukrayna'yı ateşkese zorlama çabalarına daha fazla şüphe düşürdü.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Zelenskiy'nin sivil hedeflere yönelik hava saldırılarını tamamen durdurma teklifine henüz yanıt vermedi ve geçen ay ABD-Ukrayna'nın tam ve koşulsuz ateşkes çağrısını reddetti.

Kuzey Kore füzeleri Kiev'i yerle bir etti! Rusya'dan en ölümcül saldırı

"PUTİN SADECE SAVAŞI SÜRDÜRMEK İSTİYOR"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sybiha sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, “Putin sözleriyle değil eylemleriyle hiçbir barış çabasına saygı duymadığını ve sadece savaşı sürdürmek istediğini gösteriyor” ifadelerini kullandı ve Moskova'nın barış şartı olarak Ukrayna'nın daha fazla topraktan çekilmesi yönündeki “maksimalist taleplerini” eleştirdi.

Zelenski'nin üst düzey yardımcılarından Andriy Yermak da “Putin sadece öldürme arzusu gösteriyor” diye ekledi.

Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, Rusya'nın “gece boyunca Ukrayna şehirlerinde terör estirdiğini” söyledi.

Şmihal, "Seyir ve balistik füzeler, insansız hava araçları, hava bombaları. Dünya barışı tesis etmek için çaba sarf ederken Rusya zalimce ve alaycı bir şekilde Ukrayna şehirlerine füzeler atıyor, insanları öldürüyor" ifadelerini kullandı.

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