Kuzey Kore harekete geçti: Güney Kore'ye bir dizi balistik füze fırlattı!

30 May 2024 02:37 - Güncelleme : 30 May 2024 02:44

Kuzey Kore’nin uydu fırlatma denemesi başarısız oldu

Kuzey Kore’nin uydu fırlatma denemesi başarısız oldu

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin, Japon Denizi (Doğu Deniz) yönüne 10 adet kısa menzilli balistik füze fırlattığı vurgulanırken, denetimin artırıldığı ve gelişmelerden ABD ve Japonya'nın bilgilendirildiği kaydedildi.

Japonya Savunma Bakanlığı, Japonya Sahil Güvenliğinin, Kuzey Kore'nin olası bir balistik füze fırlattığını belirten bir deniz güvenliği tavsiyesi yayımlandığını belirterek, füzenin düştüğüne ilişkin gemilerin bilgilendirildiğini ve hasar bilgisi gelmediğini belirtti.

Güney Kore ve Japonya, 27 Mayıs'ta da Kuzey Kore'nin, Sarı Deniz yönünde "uydu roketi" fırlattığını bildirmişti.

Güney Kore, 28 Mayıs'ta ise Kuzey Kore'nin sınırdan, içinde "çöp" bulunan 150'den fazla balon gönderdiğini açıklamıştı.

Son yaşananlarla beraber iki ülke arasındaki gerginliğin tırmanmasından endişe ediliyor.