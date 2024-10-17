Kuzey Kore için Güney Kore artık 'değişmez baş düşman!' Savaş çanları çalıyor

17 Ekim 2024 10:24 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 10:38

Kuzey Kore ile Güney Kore arasında sular ısınıyor. Kuzey Kore ilk kez Güney Kore'yi 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımladı. Kuzey Kore, Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan ulaşım hatlarını kestiğini açıkladı.

Kuzey Kore'den çok sert açıklamalar! Binlerce kişi askerlik için başvurdu: Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doluyuz

Kuzey Kore'den çok sert açıklamalar! Binlerce kişi askerlik için başvurdu: Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doluyuz

Kuzey Kore dediğini yaptı! Güney Kore ile arasında yolları havaya uçurdu

Kuzey Kore dediğini yaptı! Güney Kore ile arasında yolları havaya uçurdu

Kuzey Kore​ ile Güney Kore​ arasında savaş çanları çalıyor. Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), ülkenin anayasasında değişiklik yapıldığını, Güney Kore'nin ilk kez 'açık bir şekilde düşman devlet' olarak tanımlandığını bildirdi.

Koreleri birbirine bağlayan yolların bir kısmının 15 Ekim'de patlatılmasının nedenine de değinilen haberde, bu gelişmenin anayasa değişikliğine uygun şekilde "kaçınılmaz ve meşru" tedbirler olduğu kaydedildi.

Haberde açıklamasına yer verilen Kuzey Kore Savunma Bakanlığından bir sözcü ise Pyongyang'ın güney sınırlarını "kalıcı olarak güçlendirmek için önlemler almayı sürdüreceğini" kaydetti.

GÜNEY KORE'DEN KINAMA

Öte yandan, Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Birleşme Bakanlığından yapılan açıklamada, "birleşme karşıtı" olarak nitelenen "düşman devlet" tanımlaması kınandı.

Açıklamada ayrıca, "Kuzey'in provokasyonlarına güçlü bir şekilde karşılık verileceği" yinelendi.

KUZEY KORE: DEĞİŞMEZ BAŞ DÜŞMAN GÜNEY KORE

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un​, ocakta Güney Kore'nin "değişmez baş düşman" olarak tanımlanması için anayasanın yeniden yazılması çağrısında bulunmuştu.

Güney Kore ile ABD'yi, askeri tatbikat düzenleyerek ve stratejik varlıklar konuşlandırarak Kore Yarımadası'nı olası savaş bölgesine dönüştürmekle suçlayan Kim, Güney Kore ile yeniden birleşme arayışına girmenin "imkansız" olduğunu vurgulamıştı.

KORELER ARASI YOLLAR HAVAYA UÇURULDU!

Geçtiğimiz hafta Kuzey Kore topraklarını Güney Kore topraklarından tamamen ayıracak önemli bir "tahkimat projesi" üzerinde çalışıldığını duyuran Pyongyang yönetimi, son olarak iki ülke arasındaki bağlantıyı sağlayan yolların bir kısmını havaya uçurmuştu.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından (JCS) yapılan açıklamada, "Kuzey Kore ordusu, Gyeongui ve Donghae yollarında bağlantıyı kesmeyi amaçladığı düşünülen patlamalar gerçekleştirdi ve ağır ekipman kullanarak bölgede ek faaliyetler yürütüyor" ifadeleri kullanılmıştı.

Güney Kore ordusunun yaşanan patlamalardan zarar görmediği ifade edilirken, tepki olarak askeri sınır çizgisinin güneyine uyarı ateşi açıldığı kaydedilmişti.