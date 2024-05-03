Kuzey Kore kapılarını tekrar açıyor! Yurt dışından öğrenci kabulüne başladı
Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının ardından 80'den fazla Çinli öğrencinin ilk kez ülkeye girişine izin verdi.
Güney Kore merkezli Yonhap'ın haberine göre, Kovid-19 salgınının başlaması sonrası sınırlarını dış dünyaya tamamen kapatan Kuzey Kore, ilk defa ülke sınırları dışından öğrenci kabulüne başladı.
Pyongyang'daki Çin Büyükelçiliğinden yapılan paylaşımda Çinli 41 öğrencinin Kuzey Kore'ye ulaştığı ifade edildi.
Çin ile Kuzey Kore arasındaki öğrenci değişim programlarının yeniden başladığı ifade edilen paylaşımda, 45 Çinli öğrencinin kısa süre önce Kuzey'e giriş yaptığı belirtildi.
SALGIN SEBEBİYLE SINIRLARINI DIŞ DÜNYAYA KAPATMIŞTI
Kuzey Kore, Kovid-19 salgınının başlamasının ardından sınırlarını dış dünyaya kapatmıştı. Ancak Temmuz 2023'te Çin ve Rusya'dan gelen resmi heyetlerle ağustosta yurt dışında yaşayan vatandaşlarının yeniden ülkeye girişine izin vermişti. Bununla birlikte 2020'nin başlarında uygulamaya koyduğu sınır kısıtlamalarını gevşetmeye başlamıştı.