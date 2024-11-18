Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi 'savaş tüccarlığıyla' suçladı: 3. Dünya Savaşı'nı körüklüyor

18 Kasım 2024 10:25 - Güncelleme : 18 Kasım 2024 10:48

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'yi 3. Dünya Savaşı'nı körüklemekle suçladı. ABD'nin, İsrail ve Ukrayna'ya silah sağlamasını eleştiren Kuzey Koreli lider, ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini de 'nükleer ittifak' olarak değerlendirdi.

Kuzey Kore​ lideri Kim Jong-un​, Kore Halk Ordusu Tabur Komutanları ve Siyasi Eğitmenleri Konferansı'nda üst düzey askeri yetkililere hitap etti. Kim, Kuzey Kore'yi çevreleyen zorlu güvenlik ortamına dikkat çektiği konuşmasında ABD​'yi hedef aldı, Güney Kore​'nin ise kukla olduğunu söyledi.

Kuzey Koreli lider, ''ABD, kukla Güney Kore ve diğer düşman güçlerin çılgınca askeri hamleleri Kore Yarımadası'ndaki gerilimi tarihin en kötü aşamasına getirmiştir'' ifadelerini kullandı. ABD, Güney Kore ve Japonya arasındaki üçlü askeri iş birliğini ''Kore Yarımadası'nda barış ve istikrarı tehdit eden kritik bir faktör'' olarak nitelendiren Kim, ABD'yi Güney Kore ile olan iş birliğini "tam bir nükleer ittifaka dönüştürmekle'' suçladı.

''ABD, KUZEY KORE İÇİN EN BÜYÜK DÜŞMAN''

ABD'yi en büyük ve en uzun soluklu düşman olarak tanımlayan Kim, ''ABD liderliğindeki askeri ittifaklar Avrupa ve Asya-Pasifik bölgesini de kapsayacak şekilde daha geniş bir alana yayıldı. Ve istila riski, artık ABD'nin en büyük ve en uzun soluklu düşmanı olan ulusumuzdan başkasına odaklanmıyor." dedi.

Ülkesinde ordunun savaş hazırlıklarını tamamlaması gerektiğini belirten Kim, 'Mevcut öznel ve nesnel şartlar altında, savaş hazırlıklarının tamamlanması tek bir gün bile geciktirilemeyecek en acil görevdir'' dedi. Caydırıcı nükleer güç politikalarından vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, ''Savunma amaçlı nükleer kapasitemizi hiçbir sınırlama olmadan daha da güçlendireceğiz'' şeklinde konuştu.

''3. DÜNYA SAVAŞI'NI ABD KÖRÜKLÜYOR''

ABD ve Batı'nın savaş alanında deneyim kazanmak ve askeri müdahalelerinin kapsamını genişletmek için diğer ülkeleri savaş konusunda kışkırttığını ifade eden Kim, “Ukrayna ve İsrail'e askeri yardımlarını sürdürerek savaşları körükleyen ABD'li savaş tüccarları, 3. Dünya Savaşı'nın çıkabileceği endişelerine neden oluyor ve durumu daha tehlikeli bir hale getiriyor" diye konuştu.

KİM'İN KIZ KARDEŞİNDEN GÜNEY KORE'YE SERT SÖZLER

Kim'in kız kardeşi ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Başkan Yardımcısı Kim Yo Jong ise Güney Kore'yi 16 Kasım'da ülkelerine balonlarla propaganda broşürleri ve çöpler göndermekle suçladı. Yaptığı yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verdi:

''Defalarca yaptığımız uyarıları hiçe sayarak bir kez daha Kuzey Kore karşıtı siyasi propaganda malzemeleri gönderme provokasyonunu gerçekleştiren pisliklerin utanç verici ve kirli eylemlerini şiddetle kınıyoruz. Bir köpeğin bile dokunmaktan hoşlanmayacağı, temiz bir bahçeye saçılan bu tür çöpler karşısında öfkelenmeyecek ev sahibi yoktur.''

Kuzey Kore'nin topraklarının kirletildiğini ve gönderilen atıkların bertaraf edilmesinin çok fazla emek gerektirdiğini ifade eden Kim, “Sabrın da bir sınırı vardır. Kuzey Kore halkının pisliklere karşı duyduğu öfke had safhaya ulaşmıştır. Bu pislikler çok ağır bir bedel ödemek zorunda kalacaktır” uyarısında bulundu.

GÜNEY KORE'DEN İLK AÇIKLAMA

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı'ndan (JCS) yapılan açıklamada ise, Kuzey Kore'nin bu sabah saatlerinde ülkenin sınır bölgelerine propaganda broşürleri taşıyan yaklaşık 40 balon gönderdiği bildirildi. Çoğu başkent Seul ve Gyeonggi eyaleti çevresine inen balonların tehlikeli herhangi bir madde barındırmadığı belirtilirken, JCS Sözcü Yardımcısı Albay Nam Gi-su ise "Ordumuzun sabrını daha fazla sınamayın" açıklamasında bulundu.