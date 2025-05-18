Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'dan 'savaş hazırlığı' talimatı: Köklü bir değişim olacak

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un savaş hazırlıkları için talimat verdi. Orduda 'köklü bir değişim' başlatılmasını istedi ve hava savunma, saldırı sistemleri geliştirilmesini istedi.

Nükleer füze denemeleriyle sıklıkla tepki çekmesine rağmen vazgeçmeyen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bu kez savaş hazırlığında. Kuzey Koreli lider, ordudan savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" başlatmasını istedi.

Kuzey Kore'de iktidardaki İşçi Partisine (WPK) yakın ulusal gazete Rodong Sinmun'un haberine göre Kim, ordunun hava tatbikatına katıldı.

''ZAFER HER DAİM HAZIR OLMAKTAN GEÇER''

Kim, yeni hava savunma ve saldırı sistemlerinin test edildiği tatbikatta orduya seslendi. Savaşta zafere ulaşmanın "her daim hazır bulunmaktan" ve "kendini savaşa ve siyasi eğitime adamaktan" geçtiğini söyleyen Kim, ordunun tüm birliklerinden, savaş hazırlıklarında "köklü bir değişim" meydana getirmelerini istedi.

Kim, orduya, hava savunma ve saldırı sistemlerini geliştirme talimatı verdi.

''ARTIK BİRKAÇ CEPHEDEN SORUMLUYUZ''

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Kuzey Kore, özel kuvvetler ve tankçı birliklerinin katılımıyla mühimmatlı tatbikat gerçekleştirdi. Yeni bir gerilime neden olacak hamleyi bizzat Kim Jong-un yönetti.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, yaptığı konuşmada askeri eğitimlerin komutanların inisiyatif alma yeteneklerini ve ordunun askeri kabiliyetlerini geliştirdiğini vurguladı.

''BİRKAÇ CEPHEDEN SORUMLUYUZ''

Modern savaşın niteliksel değişimine ayak uydurmanın önemli olduğunun altını çizen Kim, bunun için askeri eğitim faaliyetlerinin de çağa uygun hale getirilmesi gerektiğini söyledi.



Kuzey Kore ordusunun artık birden çok cephede savaştığını belirten Kim, "Devrimci silahlı kuvvetlerimiz artık az sayıda cepheden değil, birkaç cepheden sorumludur. Ancak bunlar arasında en önemlisi anti-emperyalist sınıf cephesidir ve savaşa tam hazırlık yapmak en hayati görevdir" şeklinde konuştu.