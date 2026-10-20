Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia! Tüm dünyayı salladı, son hali ortaya çıktı

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İstanbul
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar tüm dünyayı salladı. Sosyal medyada ortaya atılan beyin kanaması iddiasının ardından Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.
İngiliz gazetesi The Sun'ın gündeme taşıdığı haberlerde, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağırlaşması üzerine komaya girdiği yazıldı. Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore liderinin tedavi için Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü iddia edildi.
Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.
Xie, Kuzey Kore liderinin ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, ardından komaya girdiğini ve uygulanan tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini öne sürdü.
Sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiasına Kuzey Kore yönetiminden yalanlama niteliğinde cevap geldi.
Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un 19 Ekim Pazartesi günü başkent Pyongyang'da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Sergisi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.
Yayımlanan fotoğraflarda Kuzey Kore liderinin çocuk ayakkabılarını incelediği, kadın kıyafetlerine baktığı ve yetkililerle konuştuğu görüldü.
Kim Jong-un'a sergi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju ile kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik ettiği bildirildi. Son yıllarda babasıyla birlikte askeri törenlerde ve resmi etkinliklerde sık sık görüntülenen Ju-ae'nin bu ziyarette de yer alması dikkat çekti.
İngiliz ve Amerikan basınında geniş yer bulan bu fotoğraflar Kim'in öldüğü yönündeki iddialarla çelişti. Ancak görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.