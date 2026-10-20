Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un sağlık durumuyla ilgili iddialar tüm dünyayı salladı. Sosyal medyada ortaya atılan beyin kanaması iddiasının ardından Kuzey Kore liderinin hayatını kaybettiği öne sürüldü.

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HABERİN ÖZETİ Kim Jong-un'un sağlık durumu hakkında çarpıcı iddia! Tüm dünyayı salladı, son hali ortaya çıktı Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği, komaya girdiği ve öldüğü yönünde iddialar ortaya atıldı. Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie, sosyal medya hesabından Kim Jong-un'un öldüğünü iddia etti. Daha önce İngiliz gazetesi The Sun, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiğini ve tedavi için Pekin'e götürüldüğünü öne sürmüştü. Bu iddiaların ardından Kuzey Kore yönetiminin geleceği ve olası halefler tartışılmaya başlandı. Kim Jong-un'un kız kardeşi Kim Yo-jong ve kızı Kim Ju-ae'nin adı halef olarak geçiyor. İddiaların doğruluğu henüz bağımsız kaynaklar veya resmi makamlar tarafından teyit edilmedi.

BEYİN KANAMASI İDDİASI

İngiliz gazetesi The Sun'ın gündeme taşıdığı haberlerde, Kim Jong-un'un beyin kanaması geçirdiği ve durumunun ağırlaşması üzerine komaya girdiği yazıldı. Kuzey Kore'deki sağlık imkanlarının yetersizliği nedeniyle Kuzey Kore liderinin tedavi için Çin'in başkenti Pekin'e götürüldüğü iddia edildi.

KİM JONG UN ÖLDÜ MÜ?

Kim Jong-un'un sağlık durumuna ilişkin tartışmalar sürerken Çin Demokrasi Partisi Başkanı Wanjun Xie'nin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım yeni bir iddiayı gündeme taşıdı.

Xie, Kuzey Kore liderinin ağır bir beyin kanaması geçirdiğini, ardından komaya girdiğini ve uygulanan tedaviye rağmen hayatını kaybettiğini öne sürdü.

KUZEY KORE'DEN İDDİALARA CEVAP

Sosyal medyada hızla yayılan ölüm iddiasına Kuzey Kore yönetiminden yalanlama niteliğinde cevap geldi.

Kuzey Kore resmi haber ajansı KCNA, Kim Jong-un'un 19 Ekim Pazartesi günü başkent Pyongyang'da düzenlenen 2026 Ulusal Giyim ve Ayakkabı Sergisi'ni ziyaret ettiğini duyurdu.

Yayımlanan fotoğraflarda Kuzey Kore liderinin çocuk ayakkabılarını incelediği, kadın kıyafetlerine baktığı ve yetkililerle konuştuğu görüldü.

KIZI VE EŞİ DE YANINDA

Kim Jong-un'a sergi ziyaretinde eşi Ri Sol-ju ile kızı Kim Ju-ae'nin de eşlik ettiği bildirildi. Son yıllarda babasıyla birlikte askeri törenlerde ve resmi etkinliklerde sık sık görüntülenen Ju-ae'nin bu ziyarette de yer alması dikkat çekti.

İngiliz ve Amerikan basınında geniş yer bulan bu fotoğraflar Kim'in öldüğü yönündeki iddialarla çelişti. Ancak görüntülerin tam olarak ne zaman çekildiği bağımsız kaynaklarca doğrulanamadı.