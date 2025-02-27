Kuzey Kore tarihin en büyük kripto soygununu yapıyor! Bitcoin nükleer füzeye dönüşüyor

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Kore'nin 1 buçuk milyar dolarlık kripto hırsızlığı yaptığını, paraları ise nükleer füzelere aktardığını iddia etti. FBI, Kuzey Kore'nin bu hırsızlığı, büyük siber saldırılarla gerçekleştirdiğini öne sürdü.

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Kuzey Koreli bilgisayar korsanlarını tarihin en büyük kripto soygununu gerçekleştirmekle suçladı. Geçtiğimiz hafta Dubai merkezli kripto para borsası Bybit, büyük bir siber saldırıya uğradı. Yaklaşık 1 buçuk milyar dolar değerindeki Ethereum (ETH) kripto para çalındı.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, soyguncuların bir işlem sırasında güvenlik protokollerini aşarak dijital varlıkları başka bir adrese aktardığı belirtildi.

ÇALINANLAR ÖNCE BITCOIN'E ÇEVRİLİYOR

FBI, soygundan Kuzey Kore destekli hacker grubunu sorumlu tuttu. Yapılan açıklamada, "Kuzey Kore, kripto para borsası Bybit'ten yaklaşık 1 buçuk milyar ABD doları değerinde dijital varlık çalınmasından sorumludur" ifadesi kullanıldı. TraderTraitor'ın diğer bir adıyla Lazarus Group'un hırsızlığın arkasında olduğu belirtilen açıklamada, hacker grubun soygunu hızlı bir şekilde gerçekleştirdiği, çalınan varlıkların bir kısmının Bitcoin'e ve diğer sanal varlıklara dönüştürüldüğü kaydedildi. FBI, çalınan varlıkların aklanmasının ve resmi paraya dönüştürülmesinin beklendiğini bildirdi.

ÇALINTI KRİPTOLAR NÜKLEER FÜZEYE DÖNÜŞÜYOR

Kuzey Kore’nin Lazarus Grubu ve Kimsuky isimli siber suç örgütleri, yaklaşık 5 yıldır benzeri siber saldırıları gerçekleştiriyor.

Birleşmiş Milletler yetkilileri, Pyongyang’ın 2017 ile 2023 arasında gerçekleştirdiği siber saldırılardan elde edilen gelirlerin nükleer silah programına aktarıldığını düşünüyor

ŞİRKET İÇİN BU İLK DEĞİL

Lazarus Group'un 2022'de Ronin Network'ten 620 milyon dolar değerinde Ethereum ve USD Coin soygununun da arkasında olduğu iddia ediliyor. Soygun en büyük kripto hırsızlık olarak kayıtlara geçmişti. Aralık 2024'te ise ABD ve Japonya, Japonya merkezli DMM Bitcoin'den 300 milyon dolar değerinde kripto para çalınmasından grubu sorumlu tutmuştu.

