Kuzey Kore ve Rusya köprüyle birleşecek! Askeri işbirliğinin ardından altyapı hamlesi

Rusya ve Kuzey Kore köprü ile birleşiyor. Tumen Nehri üzerinde bir kara köprüsü inşa edilecek. Moskova ve Pyongyang stratejik ortaklık anlaşmasının ardından ülkeleri de birbirine bağlıyor.

Rusya-Ukrayna Savaşı'nın ardından Kuzey Kore ile ilişkilerini daha da yakın bir hale getiren Moskova ülkeleri de bağlıyor. İngiliz haber ajansı Reuters'ın haberine göre, Rusya'nın Pyongyang Büyükelçisi Aleksandr Matsegora, iki ülke arasında Tumen Nehri üzerinde bir kara köprüsü inşa edileceğini açıkladı. Büyükelçi Matsegora, “Taraflar şu anda tasarım belgelerini tamamlıyor, inşaat ekiplerini oluşturuyor ve gerekli teçhizatı topluyor” dedi.

Köprü, 1959 yılında hizmete giren 'Dostluk Köprüsü' demiryolu bağlantısının yakınında yer alacak. Köprünün uzunluğunun 850 metre olacağı, Rusya'nın kara yolu ağına entegre edileceği belirtildi.

Öte yandan 20. yüzyılın başlarında aynı noktada ahşap bir köprünün bulunduğu fakat daha sonra yıkıldığı biliniyor.

KUZEY KORE 3 BİN ASKER DAHA GÖNDERECEK

Kuzey Kore ile Rusya'nın askeri işbirliği ise devam ediyor. Ukrayna'ya karşı savaşması için Kuzey Kore'nin Rusya'ya 11 bin asker gönderdiği hatırlatılarak bu askerlerden 4 bininin öldüğü ya da yaralandığı Güney Kore ordusu tarafından açıklandı.

Güney Kore, Kuzey Kore'nin bu yıl Rusya'ya ek asker konuşlandırdığını belirttiği açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ocak ve Şubat ayları arasında takviye olarak 3 bin askerin daha gönderildiği değerlendiriliyor.''

FÜZE, MÜHİMMAT, TOPÇU TEÇHİZATI DA GÖNDERDİ

Kuzey Kore’nin Rusya'ya füze, mühimmat ve topçu teçhizatı tedarik etmeyi de sürdüğü kaydedilirken, bunların arasında önemli miktarda kısa menzilli balistik füze ve yaklaşık 220 adet 170 milimetrelik kundak motorlu topçu sistemi ile 240 mm roketatar bulunduğunu belirtildi.