Kuzey Kore yeniden turistlere kapılarını açıyor! 'Kaotik olabilecek' ilk turlar için aralık ayı işaret edildi

15 Ağustos 2024 10:21 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 10:38

Covid-19 salgını nedeniyle 2020 yılında sınırlarını kapatan Kuzey Kore, Batılı turistlere yeniden kapıları açmaya hazırlanıyor. Çin merkezli iki tur şirketinin operatörleri, aralık ayında Kuzey Kore için turizmin açılacağını öne sürdü.

Pekin merkezli Koryo Tours, ''Yerel ortağımız Samjiyon kentine ve muhtemelen ülkenin geri kalanına turizmin Aralık 2024'te resmen yeniden başlayacağını teyit etti" ifadelerine internet sitesinde yer verdi. Çin merkezli KTG Tours ise sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "Turistlerin bu kış Samjiyon'a (Paektu Dağı bölgesi) gidebilecekleri söylendi” dedi.

İLK KUZEY KORE TURLARINA DİKKAT!

Koryo Tours ise ziyaretlerin başlamasının ardından yapılacak bir turlar için turistleri uyardı:

''Erken turlardan birine katılmayı umanlar için, işlerin normalden biraz daha kaotik geçebileceğini vurgulamak istiyoruz.''

Tur şirketi, henüz kesin tarihlere ulaşılamadığını fakat Samjiyon'un açılacağını, Pyonyang ve diğer yerlerin de dahil olacağını düşündüklerini belirtti.

Kim Jong-il'in doğduğu yer olarak bilinen Samjiyon, ülkede kutsal olarak kabul edilen Paektu Dağı'na açılan bir kapı.

PANDEMİ NEDENİYLE KAPILAR KAPANMIŞTI

Öte yandan Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlarını kapatan Kuzey Kore, geçtiğimiz şubat ayında Rusya ile ilişkilerin yakınlaşmasıyla ülkeye bir grup Rus turist almıştı. Pandemiden önce ise tur şirketleriyle ülkeye her yıl 5 bin Batılı turist girişi vardı.