Kuzey Kore yönetimini hüzne boğan ölüm! Propaganda ustası hayatını kaybetti

08 May 2024 11:58 - Güncelleme : 08 May 2024 12:01

Dünyaya kapılarını sıkı sıkı kapatan Kuzey Kore'de Kim hanedanını kuran adam olarak bilinen propaganda ustası Kim Ki Nam, 94 yaşında hayatını kaybetti.

Nam, Kim hanedanı etrafında bir kişilik kültü inşa etmek de dahil olmak üzere, totaliter devlette propaganda ve ajitasyon çabalarına liderlik etmiş ve için onlarca yıl görevini sürdürmüştü.

"SINIRSIZCA SADIK KALAN KIDEMLİ DEVRİMCİ"

Devlet medyası, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un'un geçtiğimiz çarşamba günü erken saatlerde cenazesine katıldığı propaganda ve rejime "sınırsızca sadık kalan kıdemli devrimciyi" andığı ifade edildi.

Güney Kore merkezli Yonhap haber ajansı, onu Nazi Almanyası'nın ünlü propaganda bakanı Joseph Goebbels'e benzettiği Nam için "Bir yalanı yeterince sık tekrarlarsan o gerçek olur" sözünü hatırlattı.

HANEDANIN SAĞ KOLUYDU

1966 yılında Pyongyang'ın Propaganda ve Ajitasyon Departmanı müdür yardımcılığına atandı ve burada mevcut lider Kim Jong Un'un sağ kolu ve babası Kim Jong İl ile yakın çalıştı.

Kim Ki Nam daha sonra departmanın başına geçti ve şu anda dünyanın en uzun süredir devam eden aile hanedanına hizmet ederken ülkenin propaganda mesajlarının şekillenmesinde önemli bir rol oynadı.