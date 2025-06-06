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 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'de alabora olan geminin akıbeti merak konusuydu! Onarımı tamamlanarak denize indirildi

Törenle denize indirilecekken Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un gözleri önünde karaya oturan savaş gemisinin akıbeti haftalardır merak konusuydu. Onarım çalışmaları tamamlanan geminin dün başarılı bir şekilde denize indirildiği bildirildi.

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Kuzey Kore'de alabora olan geminin akıbeti merak konusuydu! Onarımı tamamlanarak denize indirildi
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
06.06.2025
saat ikonu 13:29
|
GÜNCELLEME:
06.06.2025
saat ikonu 13:29

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un'un katıldığı yerli üretim savaş gemisini denize indirme töreninde meydana gelen kaza ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, yan yatarak karaya oturan savaş gemisinin, Haziran ayı başında dengesinin yeniden sağlanmasının ardından dün başarılı bir şekilde denize indirildiği bildirildi.

Detaylı onarım çalışmalarının bir sonraki aşamasının Rajin Tersanesi'nin kuru havuzunda yapılacağı belirtilirken, bu sürecin 7 ila 10 gün arasında zaman alacağı kaydedildi.

Kuzey Kore'de alabora olan geminin akıbeti merak konusuydu! Onarımı tamamlanarak denize indirildi

KİM'İN GÖZÜNÜN ÖNÜNDE KARAYA OTURMUŞTU

Kuzey Kore'de üretilen 500 tonluk bir savaş gemisi törenle denize indirilirken bulunduğu kızaktan hatalı şekilde kayarak yan yatmış ve karaya oturmuştu. Gözlerinin önünde meydana gelen kaza nedeniyle çılgına dönen Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, yetkilileri suçlayarak olayı "ciddi bir kaza" ve "tolere edilemeyecek bir suç eylemi" olarak nitelemişti.

Kuzey Kore'de alabora olan geminin akıbeti merak konusuydu! Onarımı tamamlanarak denize indirildi

ÜST DÜZEY YETKİLİLERE PAHALIYA PATLAMIŞTI

Kaza ile ilgili başlatılan geniş kapsamlı soruşturma kapsamında Chongjin Tersanesi Başmühendisi Kang Jong Chol, Gemi Yapım Atölyesi Müdürü Han Kyong Hak, İdari İşler Müdür Yardımcısı Kim Yong Hak ve Kore İşçi Partisi Merkez Komitesi Mühimmat Sanayi Dairesi Başkan Yardımcısı Ri Hyong Son gözaltına alınmıştı. Chongjin Tersanesi Müdürü Hong Kil-ho ise ifadeye çağrılmıştı.

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