Kuzey Kore'de yaşananları ülkedeki Amerikalı anlattı: Covid önlemleri devam ediyor, Ruslar ise torpilli

Kuzey Kore'ye 2020 yılından beri ilk kez bir Amerikalı turist girdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkeye girişleri durduran Kuzey Kore, kapılarını yeniden açtıktan sonra ise turist seçmeye başladı. Zaten Amerikalıların ülkeye girişini pandemi öncesinde engelleyen Kuzey Kore'ye ancak 5 yıl sonra bir Amerikalı girdi o da Justin Martell oldu. Fakat bu seyahat bir hayli pahalıya patladı. Martell, ülkeye giriş için ikinci bir pasaport almak zorundaydı ve bu pasaportu 250 bin dolara yani 9 milyon TL'ye alabildi.

COVİD ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Martell, hala Kuzey Kore'de koronavirüs önlemlerinin geçerli olduğunu, maske takma ve ateş ölçümü gibi sıkı sağlık tedbirlerinin uygulandığını anlattı. Yerel pazarlara ve turistik yerlere hala girilemediğini, buraların kapalı olduğunu belirten Martell, başkent Pyongyang'a ise sadece Rus turistlerin girebildiğini söyledi. Hatta Kuzey Kore'nin, Covid-19'un Güney Kore'den gönderilen bir balon aracılığıyla ülkeye girdiğine inandığını, böyle bir söylentinin dolandığını anlattı.

PASAPORT MASRAFI DUDAK UÇUKLATIYOR

Martell, yasağın yürürlüğe girdiği sırada ülkede bulunuyordu. Martell, "Rusların ikinci pasaport almaları nedeniyle fiyatlar iki ve üç katına çıktı. Şimdi insanlar 250 bin dolar kadar ödüyor.'' dedi.

Öte yandan Ukrayna ve Batı hükümetleri, Pyongyang'ın Rusya'nın yanında savaşmak üzere Kuzey Kore askerlerini gönderdiğini, birçok birliğin ağır kayıplar verdiğini söylüyor.

Kuzey Koreli rehberler arasında ABD siyaseti konuşulurken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı konusu sessizlikle ya da dikkatli bir ağır başlılıkla ele alınıyor.