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 | Berrak Arican

Kuzey Kore'de yaşananları ülkedeki Amerikalı anlattı: Covid önlemleri devam ediyor, Ruslar ise torpilli

Kuzey Kore'ye 5 yılın ardından ardından ilk kez bir Amerikalı giriş yaptı. Fakat bu seyahat 9 milyon TL'ye patladı. Şimdiye kadar 11 kez Kuzey Kore'ye giriş yapan Justin Martell, ülkede hala Covid-19 önlemlerinin sürdüğünü söyledi.

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Kuzey Kore'de yaşananları ülkedeki Amerikalı anlattı: Covid önlemleri devam ediyor, Ruslar ise torpilli
KAYNAK:
CNN
|
GİRİŞ:
19.02.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
19.02.2025
saat ikonu 16:32

Kuzey Kore'ye 2020 yılından beri ilk kez bir Amerikalı turist girdi. Covid-19 pandemisi nedeniyle ülkeye girişleri durduran Kuzey Kore, kapılarını yeniden açtıktan sonra ise turist seçmeye başladı. Zaten Amerikalıların ülkeye girişini pandemi öncesinde engelleyen Kuzey Kore'ye ancak 5 yıl sonra bir Amerikalı girdi o da Justin Martell oldu. Fakat bu seyahat bir hayli pahalıya patladı. Martell, ülkeye giriş için ikinci bir pasaport almak zorundaydı ve bu pasaportu 250 bin dolara yani 9 milyon TL'ye alabildi.

COVİD ÖNLEMLERİ DEVAM EDİYOR

Martell, hala Kuzey Kore'de koronavirüs önlemlerinin geçerli olduğunu, maske takma ve ateş ölçümü gibi sıkı sağlık tedbirlerinin uygulandığını anlattı. Yerel pazarlara ve turistik yerlere hala girilemediğini, buraların kapalı olduğunu belirten Martell, başkent Pyongyang'a ise sadece Rus turistlerin girebildiğini söyledi. Hatta Kuzey Kore'nin, Covid-19'un Güney Kore'den gönderilen bir balon aracılığıyla ülkeye girdiğine inandığını, böyle bir söylentinin dolandığını anlattı.

PASAPORT MASRAFI DUDAK UÇUKLATIYOR

Martell, yasağın yürürlüğe girdiği sırada ülkede bulunuyordu. Martell, "Rusların ikinci pasaport almaları nedeniyle fiyatlar iki ve üç katına çıktı. Şimdi insanlar 250 bin dolar kadar ödüyor.'' dedi.
Öte yandan Ukrayna ve Batı hükümetleri, Pyongyang'ın Rusya'nın yanında savaşmak üzere Kuzey Kore askerlerini gönderdiğini, birçok birliğin ağır kayıplar verdiğini söylüyor.

Kuzey Koreli rehberler arasında ABD siyaseti konuşulurken, Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı konusu sessizlikle ya da dikkatli bir ağır başlılıkla ele alınıyor.

Sıkça Sorulan Sorular

Kuzey Kore ABD vatandaşlarına ne zaman giriş yasağı koydu?
Pandemi tüm ziyaretçileri engellese de, Amerikalılar coronavirüs pandemisinden çok önce Kuzey Kore'ye girmekten men edilmişti. ABD Dışişleri Bakanlığı, Kuzey Kore'de hapsedilen 22 yaşındaki Amerikalı öğrenci Otto Warmbier'in ölümünün ardından 1 Eylül 2017'de seyahat yasağı koydu.
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