Kuzey Kore'den ABD'deki seçim öncesi tedirgin eden hamle! Yine balistik füze fırlattı

05 Kasım 2024 04:59 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 05:01

Kuzey Kore, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru balistik füze fırlattı. Füze atışının ABD'de başkanlık seçimleri sırasında yapılması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kuzey Kore, dünyayı tedirgin eden girişimlerine devam ediyor. Belirli aralıklarla füze denemeleri gerçekleştiren Kuzey Kore, son olarak, Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru balistik füze denemesi yaptı. Yonhap'ın haberine göre, Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı Kuzey'in füze atışına dair yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Kuzey Kore'nin Kore Yarımadası'nın doğu kıyılarına doğru "tanımlanamayan" bir balistik füze fırlattığı kaydedildi.

Japonya ordusu ise Kuzey'in yaptığı atışı doğrularken balistik olduğu düşünülen füzenin Japon münhasır ekonomik bölgesinin dışına düştüğünü belirtti.

ABD'DEKİ SEÇİM ÖNCESİ TEDİRGİN ETTİ

Kore Yarımadası'nda askeri tatbikatlar ve füze denemeleriyle gerilimin tırmanarak sürdüğü bilinirken Kuzey Kore'nin bu füze atışının ABD'de bugünkü 60. başkanlık seçimleri sırasında yapılması ise dikkatleri çekti.