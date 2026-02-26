Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ABD'ye nükleer kapasiteye saygı göstermesi koşuluyla iyi ilişkiler teklif etti. Öte yandan Güney Kore ile ülkesinin iş birliği yapmayacağını ve nükleer kapasitesini artıracağını belirtti

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
26.02.2026
saat ikonu 13:32
|
GÜNCELLEME:
26.02.2026
saat ikonu 13:32

lideri , ile yaşanan askeri gerginliği azaltabilecek bir adım attı. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre, iktidardaki Kore İşçi Partisi’nin (WPK) 9’uncu kongresi kapsamında düzenlenen politika değerlendirme toplantısında konuşan Kim, ABD’ye şartlı olarak zeytin dalı uzattı.

Kim, ABD’nin ülkesinin nükleer kapasitesine saygı göstermesi durumunda ikili ilişkilerin iyileşebileceğini belirterek, “Eğer ABD, anayasamızda tanımlanan mevcut statümüze saygı duyar ve Kuzey Kore’ye yönelik düşmanca tutumundan vazgeçerse, ABD ile iyi geçinmemiz için hiçbir neden yok” dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

"SEÇİM BİZE AİT DEĞİL"

Kim Jong-un, Washington yönetiminin çatışmacı tutumunu sürdürmesi halinde Kuzey Kore’nin de orantılı yanıtlar vereceğini vurguladı. Kim, “Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceği tamamen ABD’nin tutumuna bağlı. İster barış içinde bir arada yaşam, ister sonsuz bir çatışma olsun, her ikisine de hazırız ve seçim bize ait değil” ifadelerini kullandı.

Kim Jong-un, Washington yönetimi çatışmacı bir tavır sergilemeye devam ederse, Kuzey Kore’nin de buna orantılı cevaplar vereceğini vurguladı. Kim, “Kuzey Kore-ABD ilişkilerinin geleceği tamamen ABD’nin tutumuna bağlı. İster barış içinde bir arada yaşamak, ister sonsuz bir çatışma sürdürmek olsun, her iki duruma da hazırız ve karar bizim elimizde değil” ifadelerini kullandı.

Güney Kore yönetiminin gerilimi düşürmeye yönelik adımlarını ise "aldatmaca" olarak niteleyen Kim, "En büyük düşmanımız olan Güney Kore ile hiçbir konuda iş birliği yapmayacağız" dedi.

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

"NÜKLEER KAPASİTEMİZİ GÜÇLENDİRECEĞİZ"

Nükleer silahlardan vazgeçmeyeceklerinin altını çizen Kim, "Partimizin kararlı ve sarsılmaz iradesi, devletin nükleer kapasitesini daha da güçlendirmek ve nükleer silahlı devlet statüsünü tam anlamıyla kullanmaktır" dedi.

Ülkesinin sahip olduğu nükleer silahların ulusal egemenliğin ve çıkarların garantisi olduğunu vurgulayan Kim, "Nükleer silahlı devlet statümüz, düşmanların tehditlerini caydırmada ve bölgesel istikrarı korumada önemli bir rol oynamaktadır" dedi. WPK 9'uncu kongresinde belirlenen 5 yıllık savunma politikaları hakkında da ipucu veren Kim, "Devletimizin nükleer kapasitesini güçlendirmeye yönelik yıllık planlarımız var. Bu kapsamda nükleer silahların sayısını artırmaya, nükleer operasyonel yetenekleri geliştirmeye ve bunların kullanım alanlarını genişletmeye odaklanacağız" değerlendirmesinde bulundu.

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

"BAŞI ÇIKILAMAYACAK SEVİYEYE ULAŞACAĞIZ"

Ülkenin savunma gücünün 5 yıl içinde düşmanların başa çıkamayacağı bir seviyeye ulaşacağını söyleyen Kim, denizaltından fırlatılan kıtalararası balistik füzeler, yapay zeka donanımlı insansız hava araçları, gözetleme uyduları ve düşman uydularını ve komuta sistemlerini hedef alabilecek stratejik ve elektrikli silahları geliştirmeye odaklanacaklarını da sözlerine ekledi.

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

GÖRKEMLİ ASKERİ TÖREN

Kuzey Kore ayrıca Kore İşçi Partisi'nin 9'uncu kongresini kutlamak amacıyla başkent Pyongyang'daki Kim Il Sung Meydanı'nda görkemli bir askeri geçit töreni düzenledi. Kim buradaki konuşmasında Kuzey Kore ordusunun gücüne vurgu yaparak, "Silahlı kuvvetlerimiz her türlü şartla başa çıkmaya tamamen hazırdır" dedi.

Kuzey Kore'nin egemenliğini ihlal edecek düşmanlara tüm gücüyle karşılık vereceği uyarısında bulunan Kim, "Düşmanın savaşma iradesini kırmak ve onları yok etmek için ideolojik ruhu beslemek, her türlü savaşı kazanabilecek ezici askeri ve teknik potansiyele sahip olmak ve tüm ordunun tek vücut halinde hareket etmesini sağlayan çelik gibi bir askeri disiplin kurmak, ordumuzun kalıcı hedefi olmalıdır. Ordumuz ancak bu şekilde düşmana korku salan bir güce dönüşerek istikrarlı bir şekilde büyüyebilir" şeklinde konuştu. Kuzey Kore'nin, geçit töreninde son teknoloji silah sistemlerini sergilememesi dikkat çekti.

Kuzey Kore'den ABD'ye zeytin dalı: Nükleer statümüze saygı duyarsa iyi geçiniriz

5 YILIN SONUNDA PARTİ KONGRESİ YAPILDI

Kuzey Kore'nin en yüksek karar organı olan WPK'nın 9'uncu kongresi, yaklaşık 5 yıllık aranın ardından geçtiğimiz hafta Perşembe günü başlamıştı. Önümüzdeki 5 yıl boyunca Kuzey Kore'nin uygulayacağı ekonomi, savunma ve diplomasi politikalarının belirlendiği kongrede, ülke lideri Kim bir kez daha WPK Genel Sekreteri seçilerek liderlik konumunu pekiştirmişti.

ETİKETLER
#abd
#kuzey kore
#kim jong-un
#nükleer silahlar
#Savunma Politikaları
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.