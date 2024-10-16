Kuzey Kore'den çok sert açıklamalar! Binlerce kişi askerlik için başvurdu: Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doluyuz

16 Ekim 2024 10:55 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 11:27

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore'nin bir savaş halinde 'haritadan silineceği' uyarısında bulundu. Pyongyang yönetiminin bu uyarısının ardından 1,4 milyondan fazla gencin gönüllü olarak askerlik başvurusunda bulunduğunu açıkladı.

Güney Kore​ ile Kuzey Kore​ arasındaki gerilim her geçen gün tırmanıyor. Kuzey Kore yönetiminden güvenlik endişelerini artıracak açıklama geldi. Pyongyang​ yönetimi, ülke genelindeki 1,4 milyondan fazla gencin Kore Halk Ordusuna (KPA) gönüllü olarak katılmak için 14 ve 15 Ekim tarihlerinde başvuruda bulunduğu bildirildi.

Açıklamada, "Ülkenin dört bir yanındaki gençler ve öğrenciler, çatışma manyaklarını ve suçluları sonuncusuna kadar bulmaya ve boğazlarını kesmeye ant içerek orduya katılma ya da yeniden katılma dilekçelerini imzaladı. Tüm Kuzey Kore, egemenliğini ve güvenliğini ihlal eden Güney Kore pisliğini yok etme iradesiyle doludur" ifadelerine yer verildi.

''GÜNEY KORE HARİTADAN SİLİNECEK''

Güney Kore’nin insansız hava araçları göndererek Kuzey Kore’nin egemenliğini ihlal ettiği hatırlatılan açıklamada, Kuzey Koreli gençlerin orduya katılmaya yönelik isteğinin düşmana duyulan nefretin ve intikam isteğinin yansıması olduğu vurgulandı. "Eğer bir savaş çıkarsa, Güney Kore haritadan silinecektir. Düşman savaş istediğine göre, biz de onun varlığına son vermeye hazırız" denilen açıklamada, "Alçak düşmanı yıkımın eşiğine sürüklemeye kararlı olan yükselen neslin intikam hırsı ve orduya katılma isteği zaman geçtikçe artıyor" ifadeleri kullanıldı.

FELAKET UYARISI!

Kuzey Kore yönetimi, Güney Kore’nin başkent Pyongyang semalarına propaganda broşürleri taşıyan insansız hava araçları gönderdiğini iddia etmiş, ülke lideri Kim Jong-Un’un kız kardeşi Kim Yo Jong ise bunun tekrarlanması halinde "korkunç bir felakete yol açacağı" uyarısında bulunmuştu.

Son olarak Kuzey Kore'nin Güney Kore ile bağlantıyı sağlayan yolları havaya uçurması Seul yönetimine gözdağı olarak yorumlanmıştı.