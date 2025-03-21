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 | Berkay Alptekin

Kuzey Kore'den dünyaya gövde gösterisi! Yeni uçaksavar füze sistemini test etti

Kuzey Kore bölgedeki güvenlik endişelerine bir yenisini ekledi. Ülke yönetimi, yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemini başarılı bir şekilde test ettiğini açıkladı.

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Kuzey Kore'den dünyaya gövde gösterisi! Yeni uçaksavar füze sistemini test etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
21.03.2025
saat ikonu 10:34
|
GÜNCELLEME:
21.03.2025
saat ikonu 10:34

Kuzey Kore'den bölgede güvenlik konusundaki endişeleri artıracak bir savunma hamlesi daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamaya göre yeni geliştirilen ve seri üretimine başlanan uçaksavar füze sistemi ülke lideri Kim Jong-un'un denetiminde başarılı bir şekilde test edildi.

Kuzey Kore Füze İdaresi'nin gerçekleştirdiği testin, yeni uçaksavar füze sisteminin güvenilirliğini kanıtladığı belirtildi. Ülke lideri Kim, silah sisteminin "üstün bir savaş yeteneğine sahip olduğunu" vurguladı.

Üretim sürecinde yer alan yetkililere teşekkür eden Kim, "Ordumuzun övünmeye değer savaş yeteneği bir başka önemli silah sistemiyle donatılıyor" ifadelerini kullandı.

EZELİ DÜŞMANLARINI UYARMIŞTI

Günün erken saatlerinde Kuzey Kore Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, ABD ve Güney Kore'nin bölgede gerçekleştirdiği Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'na sert tepki gösterilerek, "ABD ve Güney Kore'yi kontrol altına almak gerekirse en yıkıcı ve ölümcül silahların kullanımı da dahil tüm seçenekler ordumuz tarafından değerlendirilecektir" uyarısında bulunulmuştu.

ABD ve Güney Kore'nin nükleer silahlara sahip bir devletin güvenliğini tehlikeye atmasının en ağır sonuçlara yol açabileceği kaydedilen açıklamada, "ABD ve Güney Kore ordularını sorumsuz ve tehlikeli askeri eylemlerini bir an önce durdurmaya çağırıyor, bunların yol açacağı feci sonuçlar konusunda bir kez daha uyarıyoruz" denilmişti.
Pyongyang'ın son silah denemesinin Özgürlük Kalkanı Tatbikatı'nın hemen ardından gerçekleşmesi Washington-Seul ittifakına "gözdağı" olarak yorumlandı.

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