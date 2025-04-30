Kuzey Kore'den düşmanlarına gözdağı! 5 bin tonluk ölüm makinesinin ilk test atışı gerçekleşti

Kuzey Kore yönetimi, geçtiğimiz hafta yeni savaş gemisini törenle suya indirdi. Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore, gerçekleştirdiği füze ve top sistemleri testiyle düşmanlarına gözdağı vermeyi başardı.

Füze denemeleri ve askeri tatbikatları ile Kore Yarımadası ve çevresinde güvenlik endişelerini artıran Kuzey Kore’den düşmanlarına "gözdağı" niteliğinde yeni bir hamle daha geldi. Kuzey Kore yönetiminden yapılan açıklamada, geçtiğimiz hafta denize indirilen 5 bin tonluk "Choe Hyon" adlı yeni savaş gemisinin füze ve top sistemlerinin ilk kez test edildiği ifade edildi.

Yapılan test atışlarında geminin süpersonik seyir füzesi, stratejik seyir füzesi, uçaksavar füzesi ve 127 mm’lik otomatik top sistemlerinin başarısının teyit edildiği aktarıldı. Ülke lideri Kim Jong-un’un denemeye bizzat liderlik ettiği vurgulandı.

"YÜKSEK TEKNOLOJİ" VURGUSU"

Choe Hyon" adlı yeni savaş gemisinin vurucu gücünün hızlı ve başarılı bir şekilde test edilmesini memnuniyetle karşılayan Kim, süpersonik seyir füzesi, stratejik seyir füzesi ve uçaksavar füzesi gibi güçlü silahların savaş gemilerine entegre edilmesinin önemli olduğuna dikkati çekti.

Kim, üzerinde güçlü bir savunma sistemi olmayan savaş gemilerinin düşmanı caydırmada tek başına yetersiz kalacağını vurguladı. Kim, "Güçlü kabiliyetleri temel alan caydırıcı ve saldırgan bir savunma sistemi inşa etmek önemlidir. Yeni nesil yüksek teknoloji ürünü araçları kullanarak savaş gemilerimizin performansını bir üst seviyeye taşımak gemi inşa endüstrimizin önündeki büyük görevlerden biridir" ifadelerine yer verdi.



Kuzey Kore donanmasının nükleer silahlara sahip olmasının gerekli hale geldiğini vurgulayan Kim, "Devletimizin ve denizlerdeki egemenliğinin tehditlere karşı savunulması amacıyla donanmamızın nükleer silahlanmasını hızlandırma zamanı gelmiştir" şeklinde konuştu. Kim, savaş gemisinin donanmaya teslim edileceğini ve gelecek yılın başlarında hizmete gireceğini söyledi.

Kuzey Kore resmi medyasına göre "Choe Hyon" gemisi, adını "Japon karşıtı devrimci" Choe Hyon'dan alıyor.

YAPILAN TÖRENLE DENİZE İNDİRİLMİŞTİ

Kuzey Kore, Kore Halk Ordusu’nun 93’üncü kuruluş yıl dönümü olan 25 Nisan'da Choe Hyon adlı 5 bin tonluk yeni savaş gemisini denize indirmişti. Düzenlenen törende konuşan ülkenin lideri Kim Jong-un, yeni geminin düşmanları caydırmada önemli bir rol oynayacağını vurgulamıştı. Kim ayrıca yetkililere "Choe Hyon" sınıfı destroyerler, çeşitli tiplerde askeri gemiler ve nükleer enerjili denizaltıların üretimini sürdürme talimatı vermişti.